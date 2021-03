Kaaris menacé par Booba, Riska réagit et ça chauffe !

Le clash entre Booba et Kaaris pourrait encore prendre une nouvelle tournure, après la dernière attaque de B2O lors de son passage chez Hanouna il y a deux jours en s’exprimant sur leur embrouille, Riska a décidé de répondre très sérieusement à cette provocation alors qu’il était pourtant resté silencieux depuis un long moment face aux nombreux piques de son rival et suite à la déprogrammation du combat dans l’octogone en 2019.

A l’occasion de la sortie de son dernier album Booba a lâché un petit tacle à Kaaris sur le titre “L’olivier” avec la phrase “J’suis pas un Gnakouri, j’suis un homme c’est pas la même” tout en revenant sur ce clash entre eux dans l’émission TPMP en répondant aux questions des chroniqueurs de l’émission sur ce projet et sa carrière. Le duc de boulogne a été questionné sur ce que le rappeur de Sevran devrait faire pour mettre fin à ce différend entre eux, “Rien” a fermement répondu Elie Yaffa avant d’expliquer en le menacant, “Il ne faut juste pas que je le croise, c’est tout“.

A la surprise générale, Kaaris a décidé de réagir au propos de Booba dans Touche Pas A Mon Poste cette semaine en vidéo en postant une séquence dans une story de son compte Instagram à la salle de sport en train de faire de la musculation en ajoutant, “On peut se croiser dehors juste toi et moi, tu verras“. Une réponse directe à la déclaration de son rival qui pourrait raviver les tensions entre eux et à laquelle B2O n’a pas encore donner suite alors que son nouvel opus fait déjà un carton sur les plateformes de streaming depuis vendredi, il a notamment placé dans le Top Mondial Deezer 13 singles sur 14 dans le Top 20.

Kaaris qui répond a Booba après ce qu’il a dit sur TPMP 😂😂 pic.twitter.com/iMtYQm9VhI — waldo 🇰🇲 (@wdl92k) March 5, 2021