Booba réalise un démarrage phénoménal, les chiffres d’Ultra sont impressionnants

Booba l’avait annoncé quelques jours avant la sortie officielle de son dernier album, il vise les 80 000 ventes en première semaine avec Ultra mais pour réaliser un tel score Kopp va devoir commencer par faire un gros démarrage le jour même de la sortie du projet, ce qu’il semble bien avoir réussi avec les premiers chiffres en 24 heures avant l’annonce officielle du SNEP.

B2O devrait exploser des nombreux records de streaming avec Ultra. Ce vendredi le rappeur de Boulogne s’est positionné à la première place du Top Mondial sur Deezer avec 13 singles sur 14 dans le Top 20 Monde sur la plateforme de streaming. Dans le Top 50 Spotify en France, les 14 morceaux de son album “Ultra” se placent dans les 14 premières places du classement et 9 titres se positionnent dans le Top Spotify Monde. Booba a déjà cumulé sur cette journée du 5 mars 2021 un total impressionnant de 9.2 millions de streams sur la plateforme Spotify avec son nouvel opus, ce qui constitue déjà le meilleur démarrage de l’année sur une journée en France.

Le titre le plus écouté sur Spotify ce vendredi est « Mona Lisa » en featuring avec JSX alors que le clip totalise déjà plus de 2,5 millions de vues sur Youtube. Ce lundi les premiers chiffres des ventes sur 3 jours seront connus et s’annoncent donc assez énormes selon les premières prévisions. Reste à savoir maintenant si Booba va pouvoir maintenir la cadence sur la durée pour atteindre son objectif des 80 000 ventes pour la première semaine d’exploitation d’Ultra qui pourrait donc bien marquer l’histoire du rap français avec un tel succès et prendre la tête du Top Album cette semaine.