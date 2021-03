Aya Nakamura “C’est pas facile pour une femme dans l’industrie musicale de s’imposer”

Aya Nakamura raconte les coulisses de “Biff” à Apple Music

”C’est pas facile pour une femme dans l’industrie musicale de s’imposer.”, à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, Apple Music propose une vidéo inédite avec Aya Nakamura, dans lequel elle raconte l’histoire de son morceau girl power Biff, et dévoile le classement des femmes les plus écoutées depuis un an.

Biff une chanson d’empowerment, d’auto-motivation, dans lequel Aya Nakamura affirme sa détermination pour réussir en tant que femme, ”J’essaie de m’auto-motiver dans ce morceau là. C’est ce que je fais dans la vie de tous les jours : j’essaie de me débrouiller toute seule, d’avancer toute seule et tous les matins dès que je me lève je me dis wow Dieu merci j’ai réussi à accomplir toutes ces choses là en écoutant mon instinct, en ayant confiance en moi-même. Je me mets à la place d’une auditrice, et j’espère la motiver le plus possible.”. Le message qu’elle souhaite faire passer avec ce morceau : ”Il faut foncer, croire en soi, aller au bout de ses idées.”.

Les artistes féminines les plus écoutées sur Apple Music ces 12 derniers mois (de mars 2020 à aujourd’hui)

En France

Top 10 Artistes

1. Aya Nakamura

2. Eva

3. Imen Es

4. Sia

5. Dua Lipa

6. Ariana Grande

7. Lady Gaga

8. Wejdene

9. Billie Eilish

10. Angèle

Top 10 Albums

1. AYA d’Aya Nakamura

2. NAKAMURA (Deluxe) d’Aya Nakamura

3. Nos vies d’Imen Es

4. Future Nostalgia de Dua Lipa

5. Brol La Suite d’Angèle

6. Chromatica de Lady Gaga

7. 16 de Wejdene

8. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? De Billie Eilish

9. Brol d’Angèle

10. Feed d’Eva

Top 10 Morceaux

1. “Jolie nana” d’Aya Nakamura

2. “Anissa” de Wejdene

3. “Fever” de Dua Lipa & Angèle

4. “Tusa” de KAROL G & Nicki Minaj

5. “Plus Jamais (feat. Stormzy)” d’Aya Nakamura

6. “Doudou” d’Aya Nakamura

7. “Dance Monkey” de Tones and I

8. “1ère fois (feat. Alonzo)” d’Imen Es

9. “0.4” d’Aya Nakamura

10. “cœur noir” d’Eva

Dans le monde :

Top 10 Artistes

1. Taylor Swift

2. Ariana Grande

3. Billie Eilish

4. Megan Thee Stallion

5. Jhené Aiko

6. Lady Gaga

7. Rihanna

8. Dua Lipa

9. Beyoncé

10. Halsey

Top 10 Albums

1. Chilombo de Jhené Aiko

2. Folklore de Taylor Swift

3. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish

4. Over It de Summer Walker

5. Positions d’Ariana Grande

6. Hot Pink de Doja Cat

7. Future Nostalgia de Dua Lipa

8. Chromatica de Lady Gaga

9. It Was Good Until It Wasn’t de Kehlani

10. Lover de Taylor Swift

Top 10 Morceaux

1. “WAP (feat. Megan Thee Stallion)” de Cardi B

2. “Savage Remix (feat. Beyoncé)” de Megan Thee Stallion

3. “Dance Monkey” de Tones and I

4. “Don’t Start Now” de Dua Lipa

5. “Say So” de Doja Cat

6. “Rain On Me” de Lady Gaga & Ariana Grande

7. “everything i wanted” de Billie Eilish

8. “bad guy” de Billie Eilish

9. “you broke me first” de Tate McRae

10. “Break My Heart” de Dua Lipa