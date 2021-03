Booba N°1 du Top Monde, il envoie un message fort au public

Booba avait affiché ses ambitions avant la sortie d’Ultra qui sans doute l’album le plus attendu de l’année et l’autoproclamé Boss Du Rap Game fait déjà un carton avec son démarrage, le projet réalise 14,3 millions de streams en 48 heures sur Spotify en France avec 9 244 314 streams vendredi le premier jour de la sortie de l’opus puis 5 129 988 streams pour le second jour ce samedi.

Après plus de 25 ans de carrière, Booba est toujours au sommet du rap en France, les chiffres viennent de le confirmer et il a même réussi l’exploit de placer son morceau “Mona Lisa” en collaboration avec JSX à la première place du Top 50 des morceaux les plus écoutés au monde sur la plateforme Deezer devant The Weeknd avec son tube “Blinding Light”, “Numéro 1“ a-t-il commenté sur son compte Twitter en affichant le classement du Top Singles de vendredi dernier.

Booba s’est donc offert le plus gros démarrage de l’année sur 24 heures avec Ultra en plaçant également tous les titres de cet opus dans au sommet du Top Singles des plateformes des streaming vendredi dernier, égalant la performance de Damso avec QALF ou celle de PNL avec Deux Frères. A cette occasion Kopp a décidé de remercier ses fans adressant un long message touchant sur ses réseaux sociaux tout en expliquant qu’il est possible de réaliser ses rêves en persévérant.

“On s’était toujours dit que malgré le boycott des institutions, on y arriverait par la force des choses. Qu’en ne faisant que de la qualité ils n’auraient pas d’autre choix que de nous jouer à un moment ou un autre. Et c’est ce qu’on a fait. On a bossé dur sans relâche on a été durs avec nous même, avec notre musique, avec notre travail.” a déclaré Booba avant d’ajouter, “Durs et disciplinés comme un éternel entraînement de boxeur professionnel. On a rien laissé au hasard. Et on les a vaincu. Si il y a une chose et un message que j’aimerai qu’on retienne c’est le suivant : “C’EST POSSIBLE !!!” Nous l’avons fait et nous le ferons encore” a-t-il ajouté avant de conclure, “Et méfiez vous des gens qui aiment tout le monde, les gens sans avis, sans principes, sans codes, sans drapeau. Merci à tous et merci pour tout!!! Vous êtes moi je suis vous. Nous sommes les meilleurs. La piraterie n’est jamais finie…” tout en terminant son message avec le hashtag, “CROYEZ EN VOUS“.