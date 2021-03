Hatik : “Booba est la plus belle carrière du Rap Français”

Hatik a encensé Booba à l’occasion de la sortie du dernier album de sa carrière il y a quelques jours lors de son passage la semaine passée à l’antenne de la radio Skyrock pour présenter aux auditeurs son nouvel album “Vague à l’âme” disponible vendredi prochain. Questionné par Fred Musa pour donner son avis sur le DUC dont il avait déjà fait l’éloge dans “La Boîte à Questions” sur la chaîne cryptée Canal Plus au mois de mars 2020.

“Selon vous, qui est le plus grand rappeur de tous les temps ?” avait été questionné il y a un peu moins d’un an Hatik dans la “La Boîte à Questions” avant de répondre sans hésiter Booba, “Le Duc’Zer ! A partir du moment où Booba, il y a 20 ans, il parlait aux jeunes de 20 ans. Et qu’aujourd’hui, il parle encore aux jeunes de 20 ans… Ça veut dire, en gros, que ça fait 20 ans qu’il est actuel”, des propos validés par B2O à l’époque. Le rappeur français révélé au grand public avec son rôle d’Apash dans la série Validé de Franck Gastambide n’a pas changé d’avis et vient de rendre hommage à l’interprète du tube “Ratpi World” pour la sortie de son ultime album qui devrait marquer la fin de sa carrière de rappeur.

L’animateur Fred Musa a demandé l’avis d’Hatik sur la carrière de Booba et son album Ultra, “La carrière, elle est incroyable il le dit lui-même, c’est un mec que moi m’a bercé, de Temps mort à Ultra, c’est un sans-faute, il a toujours été précurseur dans plein de domaines. C’est un grand monsieur, le plus grand monsieur du rap français.” a-t-il tout d’abord déclaré dans l’émission Planète Rap avant de préciser “Je n’ai pas honte de le dire pour moi, c’est la plus belle carrière du rap français“.

“Après il y a plein d’autres exemples de grandes carrières de ouf, chacun ses goûts mais moi je vais jamais dire du mal de B2O. Il est trop fort, je l’ai trop écouté dans ma vie pour dire quoi que se soit.” a poursuivi Hatik avant de préciser, “Si, c’est son dernier album, c’est peut-être, car il a d’autres priorités, je lui souhaite que le meilleur et je le remercie pour toutes ces années où il nous a fait kiffé” puis de regretter n’avoir encore jamais assisté à un concert de Kopp alors qu’il a également été moqué par les internautes pour l’un de ses freestyles à l’antenne de Skyrock.