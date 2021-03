Hatik moqué pour un freestyle sur Skyrock aux paroles incompréhensibles

A une semaine de la sortie de son premier album intitulé “Vague à l’âme”, Hatik était de passage toute la semaine dernière sur Skyrock dans l’émission Planète Rap pour la promotion de son projet mais l’un de ses freestyles en direct à la radio a interpellé les internautes qui se sont moqués du rappeur français révélé dans la série “Validé”.

En enchainant des uppercuts rap avec “Sanstitre” et “Crashtest” avant de sortir le morceau pop “mer” un hit urbain, le paysage varié du tout premier album solo de Hatik est plutôt dessiné. Il vient également de présenter le single “WaÏ”, un hit très urbain qui donnera chaud en cette période hivernale et qui nous fera rêver de plage, de soleil et de danse endiablée mais en attendant la sortie de “Vague à l’âme” celui qui cartonne actuellement avec le tube “1,2,3” en compagnie de Amel Bent vient d’assurer la promotion de cet opus au micro de la radio Skyrock.

La semaine précédente lors de son passage dans l’émission animée par Fred Musa pour présenter ce nouvel opus, Hatik a dévoilé quelques exclusivités en direct comme le morceau “Business is Boomin” avec Kolo ou encore les titres “Rêves français”, “Blessé” et “Dis-moi”. L’interprète du rôle d’Apash dans la série “Validé” qui ne sera pas dans la saison 2 s’est également prêté au jeu du freestyle en direct mais l’une de ses prestations n’a pas vraiment convaincu les internautes en raison d’une partie de ses paroles incompréhensibles.

“MAIS MDRRRRRR « j’ai pas d’patron jfait svdhwsujqhdjqsjsksk »” s’est amusé un Twittos en postant la séquence sur le réseau social, un tweet qui a rapidement fait le buzz cumulant en quelques jours plus de 66 000 “J’aime” et plus de 22 000 “Re-tweets”. Dans les commentaires de la vidéo, les internautes n’ont pas été tendres avec Hatik, “Le pire dans tout ça c’est que à la fin il redit la phrase mais on comprend toujours pas et lâche un « Bing » en mode il a fait du sale sur la prod”,“G traduis pour vous et il dit : Jvaiksejveucesguegpvavaveussejedessine”, “C’est Scatman…”, “Askip il essaye encore de sortir la phase chez lui la”, “PTDRR en plus il a osé faire “ouf” en mode il venait de tout niquer”, “MDRRRRR jte jure c’est un malade, dans sa tête il viens de lâcher le couplet du siècle” peut-on lire dans les réactions mais cela n’a pas affecté Hatik qui n’a pas réagi et poursuit la promotion de son album à paraître pour ce vendredi 12 mars 2021.