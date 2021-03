Lil Uzi Vert se fait mettre des diamants directement sur ses dents

Après la mise en place d’un diamant de 11 carats d’un valeur d’un peu plus de 20 millions de dollars en plein milieu de son front et son souhait de se faire implanter une puce cérébrale Tesla, Lil Uzi Vert vient encore d’avoir une nouvelle idée qui risque de faire beaucoup parler dans les médias et n’ayant aucun rapport avec sa musique.

Le jeune rappeur américain de 26 ans a déjà suscité la controverse avec son piercing diamanté sur le visage et il vient encore de surprendre le public pour une toute autre raison que son actualité musicale du moment mais pour sa dernière folie avec son envie de se faire mettre des diamants sur une autre partie de son corps que son front. En effet Lil Uzi Vert a décidé de se faire poser des pierres précieuses sur les dents et a même fêté fièrement l’événement en postant une vidéo sur ses réseaux pour l’afficher à ses fans s’offrant un nouveau coup de buzz.

Lil Uzi Vert ne semble visiblement ne plus savoir quoi faire de sa fortune et a donc fait mettre des bijoux incrustés directement sur ses dents tout faisant dans la provocation. “J’ai plus de diamants dans mes dents que tu n’en as sur ta chaîne entière“ a commenté sa publication l’artiste originaire de Philadelphie alors qu’il avait annoncé récemment également que son prochain opus est terminé, l’album devrait être bientôt disponible mais en attendant le rappeur continue de faire du bruit pour ses frasques.