Dinor persiste Ninho est plus fort que Tupac, Biggie, Pop Smoke et Eminem

Au mois de février dernier, Dinor avait fait l’éloge de Ninho dans une story de son compte Instagram en faisant une comparaison en peu trop flatteuse à la légende du Hip Hop, Tupac Amaru Shakur considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur de tous les temps, le footballeur de Sassuolo vient encore de récidiver ses propos mais en allant encore un peu plus loin dans son admiration envers N.I qui devrait apprécier le geste.

“Au nom de dieu il est plus fort que Tupac” avait déclaré il y a quelques semaines Dinor en se filmant en train d’écouter dans une voiture avec des amis le couplet de Ninho dans le morceau avec Sofiane et Hornet La Frappe intitulé “Longue Vie” validant très fort le flow de son compère qui a connu un énorme succès en 2020 avec sa dernière mixtape MILS volume 3 et qui s’est fait discret cette année car il ne devrait pas sortir un nouveau projet avant l’année prochaine en s’accordant une petit pause musicale avant son retour.

La séquence avait fait le buzz sur les réseaux, les internautes ont été choqués par la déclaration de Dinor d’avoir osé comparer N.I à Tupac. Une affirmant qu’il vient encore encore de faire une nouvelle fois dans une story en déclarant cette fois-ci, “Ninho est plus fort que Tupac, Biggie, Pop Smoke, Eminem, Rihanna, Drake, Migos…”. Un honneur pour Ninho mais un peu trop flatteur dont la carrière à succès ces dernières années ne peut pas vraiment être comparé à des tels artistes connus dans le monde entier, une déclaration du footballeur/rappeur qui risque encore de faire parler en attendant son prochain album.