Gims réalise une énorme performance qu’aucun rappeur français n’a réalisé

Gims vient encore de réaliser un nouvel exploit et de marquer l’histoire du rap français, après être récemment devenu le premier artiste urbain francophone avec 5 milliards de vues sur YouTube, Meugui vient de franchir un nouveau cap avec les ventes de son troisième album solo « Ceinture Noire ».

Au mois de décembre dernier, Gims a dévoilé son nouvel album “Le Fléau”, un projet plus orienté rap que ses précédents albums mais qui n’a pas empêché le rappeur de la Sexion D’Assaut d’obtenir un nouveau disque de platine avec cet opus mais c’est avec un autre album qu’il vient de réaliser une énorme performance en dépassant le million des ventes avec « Ceinture Noire » paru en 2018. Cet album avec les singles “La Même” (feat. Vianney), “Loup-garou” (feat. Sofiane) ou encore Corazón (feat. Lil Wayne et French Montana) est donc désormais officiellement double disque de diamant, il avait été réédité à deux reprises avec une réédition de 13 titres puis une autre de 4 morceaux en bonus pour une durée totale du projet d’un peu plus de 3 heures.

Gims réalise un véritable exploit avec ce nouveau double disque de diamant car ses deux premiers albums en solo “Subliminal” sorti en 2013 puis “Mon cœur avait raison” paru 2015 ont tous les deux réussi à dépasser le million de ventes. Le mari de Demdem obtient donc cette certification pour une troisième fois ce qui constitue un record, aucun autre rappeur français n’avait réussi jusqu’à maintenant à accomplir une telle performance.