PSG vs Barca, en live direct

PSG vs FC Barcelone, suivez le match en live sur RMC Sport, comment suivre le match en live, ce soir au Parc des Princes c’est un match capital pour Kylian Mbappé et les Parisiens devront éliminer le Barca afin d’obtenir une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après réussi à finir à la première de leur groupe lors de la phase des poules et avroi remporté le match aller 4 buts à 1.

Ce mercredi 10 mars la Ligue des Champions fait est retour avec les huitièmes de finale de la compétition avec l’affiche au sommet entre le FC Barcelone de Lionel Messi et le Paris Saint Germain de Neymar encore absent ce soir suite à sa récente blessure en Coupe de France, le match arbitré par Björn Kuipers est à suivre en streaming à partir de 21 heures sur RMC Sport.

Les compositions officielles de la rencontre, Paris Saint-Germain : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Draxler, Verratti, Mbappé – Icardi. Le FC Barcelone : Ter Stegen – Mingueza, De Jong, Lenglet – Dest, Busquets, Pedri, Alba – Dembélé, Messi, Griezmann.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de RMC Sport (à partir de 19 euros par mois pour un engagement d’une année) qui est l’unique diffuseur du match RB Barcelone vs PSG en streaming légal et en haute définition en France, le match est diffusé sur RMC Sport 1.