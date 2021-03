Diam’s : Hatik dédicace la plus grande rappeuse française avec un clip magnifique

Quelques heures avant la sortie de son premier album nommé “Vague à l’âme“, Hatik partage un nouveau clip. Une longue errance mélancolique et contemplative combinée d’images d’archive qui retracent le parcours de l’artiste, “A la Mélanie” est l’introduction de l’album qui sera disponible ce vendredi 12 mars 2021 et rend hommage à l’une des plus grandes rappeuses françaises désormais à la retraite, Diam’s.

En effet dans ce dernier clip avant la sortie de son nouvel opus, Hatik dédicace Diam’s en abordant le thème de la célébrité que le rappeur français a connu suite à sa révélation avec son interprétation du rôle d’Apash dans la série Validé qui a connu un énorme succès auprès du public en début d’année dernière. Ce clip au visuel magnifique a été réalisé par Alain et Lucas pour La Sucrerie, au niveau de la production de ce morceau Hatik s’est entouré de Traxx, ILLNGHT et Medeline.

“J’crois que j’vais faire mes bagages, loin de là, à la Mélanie / J’crois que j’vais faire une Mélanie, sur une triste Mélanie“ chante Hatik dans ce single en évoquant une possible fin de carrière comme Diam’s. “Sûrement mon plus beau clip à ce jour et un de mes morceaux préférés de l’album. j’espère que ce visuel vous plaira et rappellera même quelques souvenirs aux plus anciens d’entre vous” a commenté le rappeur sur les réseaux sociaux au sujet de la réalisation de ce clip pour faire monter la pression avant la sortie de son album “Vague à l’âme” ce vendredi.