Booba milliardaire avec les streams Spotify

En attendant les premiers chiffres officiels des ventes d’Ultra qui seront dévoilés aujourd’hui par le SNEP ainsi que le Top Album de la semaine, Booba vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière mais avec ses anciens albums toujours aussi appréciés des auditeurs sur les plateformes de streaming en devenant milliardaire avec le nombre d’écoutes de ses projets.

En effet le média Midi/Minuit a fait le décompte des streams de Booba sur Spotify sur laquelle le célèbre rappeur français est très populaire ces dernières années. Sans prendre en compte pour le moment les chiffres des écoutes de son dernier album Ultra qui ne sont pas encore officialisés, B2O est toujours sur le “trône” du streaming avec sa discographie. Les albums “Trône”, “Nero Nemesis”, “Futur”, “DUC” et “Ouest Side” sont ses cinq albums les plus écoutés, lui permettant notamment de cumuler plus d’un milliardaire d’écoute sur la plateforme.

Comme son compère Niska il y a quelques semaines, Booba rejoint le club des rappeurs français ayant atteint la barre du milliard de streams sur Spotify France avec ses 10 projets. Dans le Top 5 figure “Ouest Side” paru en 2006 avec les classiques “Boulbi” et “Pitbull” totalisant 65 millions d’écoutes, “D.U.C” sorti en 2015 cumulant 86 millions de streams, l’album “Futur” paru en 2012 avec le titre “Kalash” (feat Kaaris) ayant atteint les 92 millions d’écoutes, “Nero Nemesis” sorti en 2015 avec le tube “Validée” (feat Benash) totalisant 173 millions de streams et enfin en tout logique l’album le plus streamé est “Trône” paru en 2017 qui a franchi les 364 millions de streams, largement en tête du classement mais Ultra devrait rapidement tout chambouler en prenant la première place, l’album avait réussi à atteindre 14,3 millions de streams en seulement 48h.