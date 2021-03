Coup dur pour Mister You, rattrapé par la justice, la sentence est tombée

Au début du mois de février, Mister You a sorti le deuxième volume de la série HLM (Hasta La Muerte), un album de 17 morceaux pour lequel il s’est entouré de plusieurs invités comme L’Allemand, Rohff, Naestro, Da Uzi, JuL, BimBim, Kanoé, 3Robi, S.Pri Noir, Sadek et Morad mais le rappeur de Belleville a fait parler de lui cette semaine pour une autre raison que la musique rattrapé pas une ancienne affaire de justice.

En début d’année 2019, Mister You avait fait sur son compte Snapchat la promotion d’un important point de deal de la ville de Villejuif, dans le Val-de-Marne en s’affichant en train de fumer du cannabis de la marque caliweed tout en dédicant les dealers et en vantant les mérites du produit acheté. D’après les enquêteurs, la publicité de l’artiste visait à faire remonter les ventes d’un trafic de drogue.

Dans cette affaire le parquet de Créteil avait exigé une condamnation d’une peine d’un an sous bracelet électronique ainsi que d’une amende d’un montant de 15 000 € en première instance en début d’année, Mister You reconnu par la justice coupable d’acquisition de stupéfiants été relaxé de ce délit en appel ce mardi.

Mais pour avoir fait la promotion de ce réseau de stupéfiants de Villejuif, Mister You a été condamné en appel à une peine aménageable de 24 mois de prison. L’avocat du rappeur a dénoncé un arrêt incohérent et va poursuivre le dossier devant la cour de cassation face à cette décision injuste selon lui. “Il s’agit d’un arrêt incohérent : on relaxe d’une infraction, sans en tirer les conséquences sur la peine” a-t-il déclaré à l’Agence France Presse. De la “connerie” et de la “pure bêtise” s’était expliqué Younes Latifi de son vrai nom au tribunal en première instance en déclarant avoir rapidement supprimé sa vidéo sur les réseaux tout en présentant ses excuses.