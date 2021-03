Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?

Après l’élimination de la Juventus de Turin cette semaine lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Porto, à un an de la fin de son contrat, le départ de Cristiano Ronaldo du club Bianconero est d’actualité et agite la presse sportive depuis quelques jours, en Espagne un retour au Real Madrid est même déjà annoncé.

En effet en Espagne d’après le journaliste Josep Pedrerol, connu dans le pays pour son émission d’El Chiringuito, Cristiano Ronaldo devrait faire son retour au prochain mercato dans le club Madrilène entrainé par Zinédine Zidane que le Portugais avait quitté en 2018 après avoir remporté une troisième Ligue des Champions consécutives pour retrouver un entourage connu ainsi qu’un club avec qui il a tout gagné dans sa carrière.

Toujours selon Josep Pedrerol, Jorge Mendes qui représente CR7 se serait déjà mis en contact avec les dirigeants du Real Madrid pour étudier la possibilité d’un tel transfert dans les prochains mois alors que quintuple vainqueur du ballon d’or se rapproche à l’âge de 36 ans de la retraite, il ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons cette année et devrait tenter une nouvelle aventure. La direction de la Juventus de Turin serait ouverte à un départ du Portugais car ce dernier coûte très cher au club, de plus le bilan sportif de la saison est décevant et que depuis son arrivée dans l’équipe il y a trois ans, l’attaquant n’a pas dépassé le stade des quarts de finale de la Champions League avec la Juve (1 échec en quart et 2 en 8ème).