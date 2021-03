Hatik retire son feat avec SCH de l’album, pas assez bon

Ce vendredi Hatik vient de sortir son tout premier album, « Vague à l’âme » un projet de 29 morceaux avec plusieurs invités tel que Kalash, Meryl, Tiitof ou encore Laylow mais sa collaboration sur le titre « Comme en Amérique » avec le rappeur Marseillais SCH est absente du tracklisting et ne sortira sans doute jamais.

Quelques jours avant la sortie du nouvel opus d’Hatik l’annonce d’une collaboration inédite entre ce dernier et SCH a été faite ce qui avait suscité l’engouement des fans des deux rappeurs mais ce featuring va devoir attendre car le single enregistré entre eux ne verra jamais le jour, l’artiste révélé avec son rôle d’Apash dans la série Validé s’est expliqué sur ce choix lors d’une séance de questions/réponses avec les internautes en live sur Instagram cette semaine en se justifiant avoir estimé que le titre n’est pas assez bon pour être inclus dans l’album et espère en réaliser un autre avec le S.

“Pourquoi le feat avec SCH n’est pas sur l’album” a questionné un internaute, “Vu tous les cartons de SCH, je pouvais pas sortir le morceau, je le trouvais moins puissant que d’autres sons de l’album mais on en fera un autre, inchallah, et ce jour là, on aura une cartouche qui va rester longtemps. Je respecte trop le S pour ça” s’est expliqué Hatik sur ce choix alors que SCH a enchainé les collaborations à succès au courant de l’année dernière comme avec Jul et sur le projet Bande Organisée, ce featuring entre devait tout de même se faire un jour pour le plus grand bonheur du public.