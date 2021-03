Booba insulté par les fans de Rohff sur le tournage d’un clip dans une cité du 78

Quand Booba et Rohff ne se clashent pas se sont les fans qui s’immiscent dans l’embrouille ! Alors que le chiffre des ventes de la première semaine d’exploitation d’Ultra est tombé ce vendredi, Booba poursuit la promotion de son dernier album et vient de mettre en images cette semaine son morceau en featuring avec Dala sur le titre “Vue sur Mer” mais le DUC a été interpellé par des fans de Rohff lors du tournage dans la cité du Val Fourré à Mantes-La-Jolie, des vidéos ont fuité sur la toile.

En effet quelques vidéos du tournage du prochain clip de Booba ont été diffusées sur les réseaux par des internautes, dans l’une des séquences filmé dans une rue de la cité du Val Fourré à Mantes-La-Jolie, B2O apparaît dans un 4×4, “hey on veut Rohff ici ! Ah il parle pas“ crie un habitant du quartier visiblement fan de Rohff qui assiste à la scène depuis la fenêtre de son appartement avant de l’insulter “Appelle-le ! Fils de pu*e“. Dans une vidéo suivante un individu continue d’arranger Kopp, “On s’en bas les coui**es de toi. Ramène nous Rohff sa mère. Ramenez nous Rohff“ mais l’ancien membre du groupe Lunatic reste impassible aux provocations et poursuit tranquillement le tournage de son clip en ignorant les attaques à son encontre.

L’une des deux séquences n’a d’ailleurs pas échappé à Rohff, ce dernier a partagé un des vidéos dans une story Instagram en ajoutant la légende, “Le touriste des cités. Elle est belle la street crédibilité” avec quelques émojis mort de rire pour s’amuser de la scène et en remettre une couche alors que Booba de son côté n’a pas réagi préférant sans doute se concentrer sur la promo de son nouvel opus. Dans le reste de son actualité après les succès de son single “Sécurisé” en featuring avec Dadju, Housni a sorti hier le single “Doux Bails By Night“, le Padre du Rap Game est omniprésent ces dernières et augmente le rythme des sorties de sons et ravir ainsi sin public en attente de son dixième album.