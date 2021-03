SCH se confie sur son couplet incroyable dans Bande Organisée de Jul

Le son à la fin c’est la folie

Dans moins d’une semaine SCH va faire son grand retour dans les bacs avec deuxième volet de la trilogie “JVLIVS” dont le premier extrait intitulé “Marché Noir” a été en tête du Top 50 Spotify pendant plusieurs jours à sa sortie et dont le clip cumule déjà plus de 6 millions de vues sur YouTube.

Le rappeur d’Aubagne n’a dévoilé aucun projet depuis 2019 mais a tout de même enchainé des nombreux featurings en 2020 avec notamment l’énorme carton du tube “Bande Organisée” de Jul extrait du projet “13’Organisé“, le S avait fait un énorme buzz à l’époque avec son couplet qui avait marqué l’esprit des auditeurs. En attendant la sortie de cet opus, SCH a déjà débuté la promotion du projet avec une interview pour Clique avec Mouloud Achour et s’est exprimé sur le carton de ce single.

Lors de cet entretien, SCH s’est confié sur l’enregistrement en studio de ce morceau et ce projet regroupant 50 rappeurs de la ville de Marseille, “On enregistre à Consolat dans les quartiers nord. C’est le 1er morceau du projet qu’on enregistre. Moi je me rends au studio sous shifter pro. Donc j’arrive au studio, excité et quand je rentre, c’est l’apothéose parce, je vois une trentaine d’artistes.” a-t-il déclaré avant d’ajouter “J’avais pas encore écrit de couplets. Quand j’entends l’instru je me dis que je vais me régaler“.

“Quand on écoute le son à la fin c’est la folie. On est trop fiers, il n’y a aucune mauvaises ondes. Je pense que la conception des titres qui marchent le mieux, c’est quand l’amour opère. (…) Tout le monde a passé 20 minutes en cabine et on s’est affolés. Et même nous on était pas conscient de ce que ça allait donner” a poursuivi SCH sur la conception du tube de l’été avant de conclure qu’il sera toujours reconnaissant envers son ami Jul pour l’avoir aidé à se développer artistiquement.