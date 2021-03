Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi sur le point d’en découdre

Comme chaque soir de la semaine, Cyril Hanouna a encore fait le buzz avec son émission Touche Pas A Mon Poste, cette fois ci suite à un accrochage en direct avec Benjamin Castaldi.

Ce lundi 15 mars 2021 dans TPMP, Cyril Hanouna a lancé un débat sur les programmes de France Télévisions, comme souvent tous les chroniqueurs présents sur le plateau télévisé ont donné un avis sur ce sujet. Concernent la série télévisée Capitaine Marleau, Benjamin Castaldi a jugé ce programme comme étant pours les “vieux”, “N’importe quoi! Vous ne connaissez rien à la télé, et pourtant je vous aime bien. Il dit des conneries, il est bête” a répliqué dans la foulée le célèbre animateur de C8 pour répondre aux propos de l’ancien présentateur de Loft Story avant de se lancer dans un véritable show entre eux.

Agacé par cette réaction Benjamin Castaldi s’est levé et a ensuite demandé à Cyril de répéter ce qu’il vient de dire puis d’enchainer, “Mais viens-là, qu’est-ce que tu vas faire ?”, Baba s’est ensuite présenté face à lui pour le remettre à sa place, “Assis-toi! Je suis pas tes petits de TF1 moi, tu faisais peut-être la loi là-bas, mais pas ici” a-t-il lancé pour le charrier encore un peu plus et pour profiter de l’occasion de le taquiner un peu plus. Une petite altercation amicale entre eux sur le ton de l’humour qui a bien amusé les téléspectateurs.