Niro accuse le SNEP de ne pas révéler les véritables chiffres des ventes

Présent dans le rap game depuis des nombreuses années, Niro vient de pousser un gros coup de gueule sur son compte Instagram concernant les ventes de ses projets en reprochant au Syndicat National de l’Édition Phonographique de ne pas révéler publiquement tous les chiffres et en l’accusant de truquer les ventes en sa défaveur.

Effectivement selon le rappeur de Blois, il devrait avoir bien plus de certifications avec ses albums que ce qu’a annoncé le SNEP, le Syndicat n’aurait pas comptabilisé tous les ventes de ses projets dans sa carrière depuis 2013, l’artiste a dévoilé un tableau récapitulatif de toutes ses ventes dans une story pour prouver ses propos. Dans la capture d’écran publiée sur le réseau social, Niro révèle les chiffres communiqués par Universal Music France de ses différents projets, la mixtape “Rééducation” 55 000 ventes, les albums “Miraculé” 75 343 ventes, “Si je me souviens” 84 730 ventes, “Les Autres” 134 309 vnetes, “Or Game” 61 424 ventes, “OX7” 112 725, “M8RE” 23 730 et enfin “Mens Rea” 52 473 ventes, “Tout mes projets sauf M8RE sont Disque D’Or, OX7 est Platine” a-t-il ajouté en légende.

Niro se questionne donc sur la façon dont le Syndicat National de l’Édition Phonographique effectue les calculs pour valider les certifications des artistes, “D’ailleurs Stupéfiant est disque d’or depuis un moment déjà mais aucune déclaration et je parle même pas des singles c’est mieux“ commente-t-il dans une autre story. “700 000 albums vendus au total juste à la sueur de ma plume, sans radios (sauf indé), sans grosse machine marketing derrière et surtout sans tricher, même si il faut bosser 10x plus que les autres, avec 10x moins de moyens derrière, on aura les mêmes résultats au final… Les chiffres c’est juste des médailles, très souvent trafiquées d’ailleurs, c’est même plus un secret. Donc arrêtez d’écouter la musique pour les ventes.. Moins vendre ne veut pas dire moins fort. En tout cas un merci à tous la famille, parce que sans vous, les maisons de disques ne feraient plus de rap” ajoute ensuite le rappeur très remonté contre le SNEP qui va dévoiler cette année un nouvel EP tous les mois jusqu’en octobre.