Booba cambriolé par les mêmes malfaiteurs que les joueurs du PSG

Le weekend dernier, les domiciles des joueurs du Paris Saint Germain Marquinhos et Angel Di Maria ont été cambriolés par des malfaiteurs, depuis les affaires d’home-jacking auprès des personnalités en France refont l’actualité et au mois d’octobre dernier un gang de voleurs a été arrêté par la police pour être auteur de plusieurs cambriolage dont celui du domicile du rappeur français, Booba il y a trois ans, selon les enquêteurs de ce dossier.

Sept individus originaire du quartier de la Goutte-d’or dans le 18ème arrondissement de Paris ont été identifiés par la police pour avoir réalisé des cambriolages chez les joueurs du PSG du défenseur Thiago Silva désormais à Chelsea et de l’attaquant Eric Choupo-Moting désormais au Bayern Munich à la fin de l’année 2018. Les malfaiteurs soupçonnés de vols avec effraction et recel sont passés devant le tribunal correctionnel la semaine dernière, “Les investigations ont permis de démanteler une équipe composée pour l’essentiel de malfaiteurs chevronnés se livrant à des cambriolages minutieusement préparés et exécutés au préjudice de riches personnalités dans des quartiers cossus de l’Ouest parisien”, a décrit le juge sur cette affaire.

Les enquêteurs de cette affaire se sont exprimés dans le quotidien Le Parisien, le gang dirigé par un individu surnommé « Le chat » ou « Jet Li » aurait également réalisé le cambriolage d’autres personnalités comme Patrick Sébastien et Booba. Au mois de décembre 2018, l’appartement de Boulogne-Billancourt du rappeur avait été cambriolé, des voleurs s’étaient introduits chez lui en son absence par porte-fenêtre avant de dérober un joli butin des montres, des vêtements, des bagages de luxe ou encore du matériel multimédia d’environ 450 000 euros. “Alors, bande de petits fils de p*te, on me cambriole ? Hein ? C’est pas bon ça, c’est pas bon…” avait-il commenté à l’époque, B2O s’était même amusé à offrir une prime de 20 000 euros pour récupérer son ordinateur portable contenant des morceaux inédits.