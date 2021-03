Gims vient de sortir un freestyle incroyable, ça kick fort !

Meugui met tout le monde d’accord

Alors qu’il vient d’obtenir son troisième double disque de diamant avec l’album “Ceinture Noire” avec plus d’un million de ventes pour le projet, Gims fête l’événement avec une petite surprise en dévoilant sur sa chaine Youtube suivi par près de 10 millions de personnes la vidéo d’un freestyle inédit intitulé “Pyongyang”.

“Ceci est un présent pour la Cavalerie. La couronne vous remercie” a commenté Meugui sur son compte Instagram en annonçant la sortie de son dernier freestyle produit par Nightcard Present pour remercier tous ses nombreux fans d’être fidèles depuis plusieurs années ainsi que lui soutien apporté en ayant fait du rappeur de la Sexion D’Assaut, l’un des plus gros vendeurs de disques en France depuis ses débuts avec son groupe qui va bientôt se reformer pour monter sur scène en attendant l’album “Le Retour Des Rois“.

Après l’album “Le Fléau” 100% Rap paru au mois de décembre dernier et certifié disque de platine, dans cet inédit Gims oublie le chant pour revenir au base du rap et kicker pour une prestation d’un peu plus de deux minutes avec comme invité le rappeur Inso présent à ses côtés et crédité dans le vidéo. En quelques heures la vidéo a cumulé plus de 200 000 vues sur Youtube. Sur Twitter les internautes ont été nombreux à commenter cette prestation et ont exprimé une certaine satisfaction du retour de l’ancien Meugui de l’époque des freestyles pour découper la prod sur un flow incroyable en faisant l’éloge de sa performance sur ce titre qui devrait sans doute figruer sur la réédition de son dernier album solo.