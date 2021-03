Brulux craque et insulte la SNCF sanctionné pour non port du masque

C’est la brigade des masques

Toujours aussi actif sur les réseaux pour rester proche de ses fans après la sortie de son premier album “Sans pitax” en début d’année, Brulux a partagé dernièrement sa mésaventure avec la SNCF qui a passablement énervé le rappeur français et a fait part de son mécontentement.

Connu pour son franc-parler et pour s’exprimer sans langue de bois, Brulux s’était déjà agacé ce mois ci de ne pas avoir un compte twitter certifié comme tous les autres rappeurs connus en menaçant de dévoiler des dossiers compromettants et avait aussi affiché un internaute pour avoir insulté sa mère dans un message en privé. Cette fois ci c’est la SNCF qui a été la cible du rappeur français pour l’avoir empêché de prendre son train car il avait oublié de mettre son masque, un restriction imposée pour lutter contre la pandémie du Covid-19. En effet le coronavirus sévit encore en France depuis plus d’un an et le gouvernement vient même d’annoncer un confinement dans 16 départements français à partir de ce vendredi.

Dans une vidéo postée sur son compte Snapchat, il y a quelques jours, Brulux s’est énervé sur un incident survenu à la gare Saint-Charles à Marseille avec des agents de la SNCF qui lui ont bloqué l’accès au train pour non port du masque. “Il m’a dit t’as pas de masque, ça veut dire lui, c’est la brigade des masques, il m’a pas laissé prendre mon train ce fils de pu*e” a-t-il déclaré avant de poursuivre “C’est le dernier train, j’ai des rendez-vous, il va vous arriver que des galères a vous bande de harkos” tout en ajoutant quelques insultes et d’avertir les personnes de son retard pour son rendez-vous. Après cette péripétie le rappeur français ne devrait plus oublier son masque la prochaine fois.