Freeze Corleone et SCH réunis pour mettre le feu sur Mannschaft [Son]

Une collaboration réussie et bouillante

Ca y est, plusieurs semaines après l’annonce de ce featuring sur les réseaux, la collaboration inédite entre Freeze Corleone et SCH sur le titre “Mannschaft” produit par le beatmaker SLK est enfin disponible en écoute.

Les deux rappeurs français ont connu un succès retentissant en 2020 et se sont donc retrouvés pour un des featurings les plus attendus de l’année dans le rap français pour l’album JVLIVS II. Le nom de ce single fait référence au surnom de l’Équipe d’Allemagne de football, quadruple vainqueur de la coupe du monde (1954, 1974, 1990, 2014), un choix sans doute également inspiré par les origines du nom de famille allemand Schwarzer de SCH alors que Freeze Corleone a aussi fait allusion dans différents couplets de ses morceaux faisant polémique à l’Allemagne du IIIème Reich.

“Je trouve que Freeze Corleone, artistiquement, c’est juste une pépite ; il écrit trop bien, il a une formulation de ses phrases que j’aime beaucoup dans le sens de la construction : ses terminaisons avec des mêmes mots mais qui n’ont pas le même sens, je trouve que ça a amené un nouveau truc dans le rap.” a confié cette semaine SCH au sujet de son compère avant d’ajouter, “C’est un technicien. Il est venu à G8, dans les studios G8 Records à Marseille. Moi, j’avais une proposition à lui faire sur ce morceau donc j’lui ai fait écouté, il kiffe et j’sais pas, il a pris p’t-être une petite heure et après, il est rentré en cabine et les foudres ! Il est trop fort, Freeze”.