Wejdene révèle enfin toute la vérité sur sa récente hospitalisation

Wejdene s’explique sur sa photo à l’hôpital

Au début du mois Wejdene avait suscité l’inquiétude du public en postant plusieurs clichés d’elle à l’hôpital dans la story de son compte Instagram sans donner une explication sur son état de santé actuel, la jeune protégée de Feuneu semblait avoir quelques soucis.

Il y a quelques semaines, l’interprète du tube Anissa s’était affichée sur les réseaux sur un lit d’hôpital avec une blouse de malade et une perfusion au bras ainsi qu’un bandage à la main gauche, “Je vois tout vos messages 1000 merci” puis “L’espoir fait vivre” avait-elle mis en légende de ses publications mais sans s’expliquer sur les véritables raisons de se passage dans une clinique pour se faire soigner, rapidement des nombreuses théories ont fusé sur la toile dont l’une qu’elle aurait une tumeur que certains médias ont même relayé.

Wejdene avait également publié une copie d’écran d’une photo en train de faire un appel vidéo Facetime à son célèbre manager en direct de à l’hôpital avec un bracelet d’admission avant de laisser planer le mystère sur sa santé et son état de forme mais si sur les clichés ou les vidéos postées par la suite sur les réseaux tout semblait aller pour le mieux pour la jeune chanteuse 16 ans qui prépare la sortie de la réédition de son dernier album “16” pour le mois prochain.

Une hospitalisation causée par la fatigue

Face au silence de cette dernière, les internautes ont tenté de savoir pourquoi elle était hospitalisée et ce qu’il s’est réellement passé. L’absence de réponse de la chanteuse à d’ailleurs fait grandir l’angoisse auprès des fans en pleine pandémie de covid-19 mais elle s’est finalement enfin expliquée lors d’une récente session de questions/réponses avec ses followers sur son compte Instagram en acceptant de répondre à 10 questions. “Pourquoi tu étais à l’hôpital ?” a demandé une fan, “La fatigue mais je me suis reposé mes amours“ a-t-elle répondu pour rassurer tout le monde sur sa santé. Le jeune femme se porte bien et est actuellement de passage aux Emirats Arabes Unis à Dubaï pour prendre sans doute quelques jours de repos avant d’assurer la promotion de son nouveau projet.