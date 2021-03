SCH plus fort que Booba, le S détrône B2O !

Booba battu par SCH

Les premiers chiffres viennent de tomber, SCH frappe comme prévu très fort avec son album JVLIVS II qui vient déjà de battre un record en seulement 24 heures en réalisant le meilleur démarrage de l’année en streaming devant l’album Ultra de Booba paru le 5 mars qui n’aura détenu son record que pendant deux semaines.

Alors que Booba a réagi ce vendredi au soutien de Niro envers SCH pour la sortie de l’opus de ce dernier en menaçant de sortir de sa retraite tout se moquant d’eux, le rappeur originaire d’Aubagne vient de réaliser un premier exploit pour lancement du volume 2 de JVLIVS avec un cumul de 11,7 millions de streams en 24 heures sur Spotify France alors que le précédent record était détenu par Ultra de B2O avec 9,3 millions de streams en une journée lors de sa sortie.

Ce samedi matin, SCH a monopolisé les 18 premières places du classement du Top Singles sur les plateformes de streaming Deezer et Apple Music, il occupe aussi les 19 premières places du Top 50 Spotify France avec les différents morceaux extraits de son album, le titre « Mannschaft » en featuring avec Freeze Corleone est le 93ème titre le plus streamé au Monde sur Spotify ces dernières 24h, une performance exceptionnelle pour le S et ce n’est que le début. Les ventes mid-week seront révélés ce lundi, les chiffres s’annoncent donc monstrueux avec vraisemblablement des nouveaux records qui devraient tomber dans les prochains jours notamment en totalisant les ventes du format physique en plus des chiffres des streams.

Les ventes s’annoncent phénoménales pour le S

JVLIVS II salué par les premières critiques et les auditeurs s’annoncent comme un énorme succès commercial, l’album devrait marquer l’histoire du rap français alors que SCH a déjà annoncé que ce projet sera une trilogie, “Ça sera une trilogie, c’est sûr ! Je sais où le fil rouge conduit la fin de l’histoire. C’est dur à construire parce qu’il faut toujours écrire. Essayer de toujours être dans la narration de l’image et tout ça. Et c’est aussi facile dans le sens où, je sais où je vais.” a-t-il confié cette semaine à ce sujet dans l’émission Le Code sur Apple Music lors d’une interview avec Mehdi Maïzi.