Thomas Müller se moque du PSG et annonce leur élimination : “Au revoir. La champions League”

Le joueur du Bayern Munich, Thomas Müller est très heureux et confiant avant d’affronter le Paris Saint Germain pour les quarts de finale de la ligue des Champions le 7 avril prochain puis le 13 avril au match retour, le champion du monde 2014 avec l’équipe d’Allemagne n’a pas peur de l’équipe Parisienne.

Après avoir battu le PSG de Kylian Mbappé et de Neymar en finale de la compétition sur le score de 1 à 0 lors de la saison précédente grâce à un but du français Kingsley Coman en deuxième mi-temps, Thomas Müller va retrouver le PSG sans aucune crainte d’affronter le champion de France en titre comme la prouve la vidéo qu’il vient de poster sur les réseaux en réaction au tirage au sort de la ligue des Champions ce vendredi en Suisse pour la suite de tournoi.

“Bonjour Paris Saint-Germain. C’est intéressant après la finale en août dernier. On est content d’affronter encore Paris. Mes coéquipiers français du Bayern ont reçu pas mal d’appels ces 20 dernières minutes. On est très confiants mais heureux d’affronter Paris encore. Au revoir. La champions League, allez, allez allez” commente le joueur Allemand dans la séquence de quoi s’attirer les foudres des supporters du Paris Saint Germain sur Twitter alors ce tirage s’annonce très compliqué pour le club Parisien.

“Ptdrr c’est le Dani Alves allemand lui”, “Ptdrrrr ! Il a joué trop de gros matchs, maintenant les 1/4 de finale, ça a plus aucun effet sut lui niveau pression”, “pourtant les medias francais nous font croire qu’ils sont en train de trembler”, “Y’a vraiment des gens inquiets d’affronter le PSG? on est le plus grand club du monde quand même”, “Owww en fond sonore on peut entendre le bruit d’une cloche, ça bâtard il fait notre deuil mdrr”, “yeeh rabi abababa mechou mdayrelkom hssab khlah tgoul tah m3a porto wela manloumouch saraha Le champions league aller aller aller”, “Ils aiment trop être détendus comme ça et parler par petits bouts de phrase comme Kroos”, “le « au revoir » prêt à devenir le meme le plus usé de la décennie après l’élimination du PSG…”, “Le au revoir il voulait tout dire sauf fin de vidéo… il l’a prononcée en mode au revoir de la compétition j’serais pas serein personnellement”, peut-on lire dans les commentaires sur le réseau social Twitter.

C’est Mbappé qui lui a lancé l’appel mdrrr https://t.co/4QjFnBPUSY — 𝕄𝕚𝕒𝕊𝕒𝕟𝕄𝕚𝕒🇲🇷 (@Klosateur) March 19, 2021

Le au revoir il voulait tout dire sauf fin de vidéo… il l’a prononcée en mode au revoir de la compétition j’serais pas serein personnellement — Neji🤍 ( j’ai sauté) (@_barcelonistaa) March 19, 2021