Un volume 2 de 13’Organisé ? Jul et SCH répondent !

En 2020, Jul et SCH ont cartonné avec le tube de l’été “Bande Organisée” en compagnie de Kofs, Naps, Soso maness, Elams, Solda, Houari, un titre extrait du projet événement regroupant plusieurs rappeurs Marseillais nommé “13’Organisé” réalisé par celui qui est devenu le plus gros vendeur du rap français l’année dernière, de passage cette semaine de l’émission Planète Rap sur Skyrock, il s’est exprimé sur un possible second volet de cette compilation rap 100% Marseille.

Au mois d’octobre dernier, Jul avait réussi son pari ambition de mettre en place une compilation avec 50 rappeurs de la ville de Marseille, le premier extrait “Bande Organisée” sorti au mois d’aout a rapidement connu un succès phénoménal avant la parution de projet certifié disque de platine quelque semaines après sa sortie, de quoi l’inspirer pour peut être remettre ça à l’avenir. En effet ce vendredi dans l’émission présentée par Fred Musa, SCH a invité le J pour assurer la promotion de son nouvel album “JVLIVS 2” sur lequel ce dernier figure en featurings sur deux morceaux avec “Mode Akimbo” et “Fantôme”.

Jul et SCH ont répondu à un auditeur et à Fred Musa en direct de la radio au sujet d’un éventuel volume 2 de 13’Organisé pour obtenir quelques informations auprès des deux rappeurs Marseillais sur le préparation un jour d’un tel projet. “Les projets qui doivent se faire, je pense qu’il ne faut pas trop les dire pour qu’ils se réalisent, donc ça sera une surprise, on verra bien ce qui va se passer“ a expliqué l’interprète du titre Tchikita, “On verra bien, de belles choses à faire en tout cas“ a ajouté le S qui vient déjà récemment d’exprimer son souhait de faire un album commun avec son compère Marseillais.

Alors qu’il vient également d’annoncer d’avoir prévu de sortir encore 4 nouveaux projets au courant de cette année, Jul s’est également exprimé sur les coulisses de l’idée de le compilation du collectif “13’Organisé”, “C’est une idée que j’avais, mais vu que je faisais mes projets, je me disais que je n’avais pas le temps, mais on l’a fait très rapidement, en deux mois, on a fait le projet.” a-t-il confié avant de préciser, “Je suis parti sur Instagram j’ai demandé a tout le monde, et tous on répondu présent, et il va se passer encore des choses dans le futur”.