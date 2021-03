JVLIVS II : Les ventes énormes mid-week de SCH révélées, le total est phénoménal

On a les chiffres, trois jours après avoir dévoilé le second volet de « JVLIVS », les premiers chiffres des ventes de l’album de SCH viennent de tomber ce lundi et comme l’avait présagé l’annonce des chiffres des streams de la première journée, le S réalise un démarrage phénoménal.

En 24 heures, SCH a réussi le meilleur démarrage de l’année avec « JVLIVS II » détrônant Booba avec « Ultra », le rappeur originaire d’Aubagne a fait encore mieux en trois jours en réalisant également le plus gros démarrage mid-week depuis l’album du Ademo et NOS « Deux frères » avec un total de 36 427 ventes, dans les détails le projet s’est écoulé à 20 774 ventes en streaming, 14 651 ventes en physique et 1 002 ventes en digital.

Avec un des tels chiffes, l’interprète du single “Marché Noir” devrait donc pourvoir faire une performance assez incroyable pour la première semaine d’exploitation de son album et être certifié disque d’or au courant dans la semaine en dépassant les 50 000 ventes Avec “Deo Favente”, il avait totalisé 28 610 ventes et le tome 1 de JVLIVS avait cumulé 27 647 sur la même période. A noter que le record exceptionnel de PNL en mid-week avec “Deux frères” qui avait atteint les 74 000 ventes n’est pas prêt d’être battu.

🚨 SCH vend 36 427 exemplaires en 3 jours avec son album « JVLIVS II ». Meilleur démarrage midweek depuis « Deux frères » de PNL 🔥 pic.twitter.com/MtEM9nvV98 — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 22, 2021