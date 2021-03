“La Fouine ne sait pas rapper ?” Youssoupha le défend, “Il est fort de fou !”

“Ouais, La Fouine il ne sait pas rapper.” C’est faux de fou ! Il est fort de fou !

En marge de la sortie de son album intitulé “Neptune Terminus” vendredi dernier, Youssoupha était de passage dans l’émission Le Code pour interview avec Mehdi Maïzi afin de présenter ce nouvel opus.

Dans cet entretien Youssoupha s’est exprimé sur différents sujets, le rappeur français a évoqué l’ensemble de sa carrière et sa longévité, son fils, sa foi, son rapport à l’argent, tout en expliquant avoir été stimulé par le gros niveau de certains rappeurs en faisant les louanges de La Fouine concernant les détails sur l’enregistrement de leur featuring il y a quelques années, ce dernier est l’artiste lui ayant mis le plus la pression dans sa carrière.

“A propos du feat. avec la Fouine qui est le feat. qui lui a le plus mis la pression dans sa carrière“ a questionné Mehdi Maïzi, “On avait posé “Paname Boss”, de l’album de La Fouine. Et il y avait du beau monde, etc. Il y avait Eddy, il y avait Niro… Des gros rappeurs. Il y avait Sniper. Et donc je m’étais vraiment donné de fou pour sortir un gros couplet et tout. Ça avait bien pris à l’époque. Et j’étais un peu sur mes… j’étais à l’aise” a expliqué Youssoupha sur la réalisation du morceau “Paname Boss” en 2013 extrait de l’album de Laouni nommé “Drôle de parcours” avec plusieurs rappeurs présents en featuring sur ce titre tel que Canardo, Fababy, Niro, Sniper ou encore Sultan.

“Et du coup, La Fouine, je crois dans le buzz de ce que j’avais fait sur ce couplet-là, il me dit “Ouais, vas-y, viens on fait un morceau que nous deux dans le même album !” Ça s’appelait “Il se passe quelque chose”. Et j’y suis allé, genre, un peu tranquille. Parce que La Fouine, voilà quoi, tu vois, il est tranquille et tout ça.” a-t-il poursuivi sur cette collaboration pour l’enregistrement de leur second featuring sur le single “Il se passe quelque chose” en 2013 extrait du projet “Drôle de parcours”.

“Et en fait, il est dur comme rappeur ! En vrai, il est dur ! On peut dire ce qu’on veut, on peut penser ce qu’on veut. Le seul truc faux qu’on dit, c’est quand on dit “Ouais, La Fouine il ne sait pas rapper.” C’est faux de fou ! Il est fort de fou ! Et pourtant, j’en ai confronté des rappeurs, hein ! Mais là… Là, c’était… Il était est en feu et, ah ouais, je me suis senti en difficulté !” a-t-il conclu.