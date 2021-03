Belgique : Un rappeur français célèbre incriminé dans une agression au couteau

Ce lundi le média RTL Belgique a rapporté des faits ayant eu lieu le weekend dernier dans la ville de Bruxelles, suite à une embrouille, un adolescent âgé de 17 ans a été passé à tabac et poignardé par une bande d’individus dont faisait partie un rappeur français connu selon les témoignages recueillis.

L’incident a eu lieu ce samedi 20 mars, en Belgique à Schaerbeek dans le quartier Josaphat de la capitale du pays, une violente dispute a éclaté avant qu’un jeune homme ne se fasse agresser par des ressortissants français armés d’un couteau. Un rappeur français célèbre aurait participé à ce tabassage mais son nom n’a pas été révélé par le média Belge, l’altercation aurait éclaté suite à la demande d’une photo avec l’artiste concerné suivi par plus d’un million de fans sur les réseaux.

Le journal a recueilli le témoignage d’une personne ayant assisté à la scène préférant rester anonyme, “Il ne voulait pas être dérangé, donc ça a dégénéré. J’ai entendu des cris, j’ai vu que mon ami était pris à parti et essayait de se défendre.” a déclaré ce témoin à RTL Belgique alors qu’il souhaitait prendre une photo aux côtés du rappeur français accompagné de 4 personnes selon sa version des faits. La victime aurait ensuite été frappé par le chanteur avant qu’un de ses amis ne sorte un couteau pour le planter dans la cuisse droite de l’adolescent qui a hurlé de douleur avant d’être transporté à l’hôpital pour être soigner.

Après cet incident, la victime a eu sept points de sutures à la jambe et est allé se rendre au commissariat pour déposer une plainte, les 4 individus ont été accusés pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainés une incapacité de travail mais ont été relaxés avec un ultimatum d’avoir quitté le pays ce lundi matin. Le jeune homme agressé a ensuite confié au média Belge ne pas avoir demandé une photo avec l’artiste concerné mais a confirmé qu’il s’agissait bien d’un rappeur français connu. “Je marchais dans la rue, vers chez moi. Un groupe de gars m’a coursé, ils m’ont agressé et j’ai essayé de me battre contre eux. Ils m’ont mis à terre, et m’ont planté quand j’étais au sol.“ a-t-il déclaré sur son agression avant d’expliquer la raison de cet acte qui a été causé par une dégradation de la location de leur logement Airbnb d’après lui en révélant que “Quelqu’un a cassé la vitre de son Airbnb et ils ont cru que c’était moi. C’est pour ça qu’ils m’ont coursé”.