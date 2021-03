“Le rap sale, c’est nous”, Kaaris fait passer message avant Château Noir

Kaaris continue de faire monter la pression avant la sortie de son projet Château Noir pour ce vendredi 26 mars 2021 qui marque le grand retour de sa collaboration avec Therapy, pour faire patienter ses fans le rappeur Sevranais avait dévoilé le clip du morceau éponyme de l’album il y a 10 jours, la vidéo dans lequel il dédicace PNL et tacle Jean Messiha réalisée par Black Anouar cumule désormais près de 3,5 millions de vues sur Youtube.

Riska tease ce nouveau projet depuis plusieurs jours sur les réseaux, récemment il a présenté la tracklist complète de l’album ainsi que son visuel. Le projet de 11 titres ne comporte aucun featuring et est entièrement réalisé par les producteurs THERAPY 2093, 2067 & 2077, de quoi marquer le retour de leur union 7 années après leur collaboration sur l’album « Or Noir » qui avait marqué à l’époque les esprits des auditeurs avec un énorme succès commercial et critique pour l’artiste Sevranais.

Avant la sortie de cet opus, Kaaris décidé de faire des révélations sur la tendance musicale de Château Noir. Il avait déjà annoncé que le projet sera très sombre et ne contient aucun morceau de Zumba, cette fois ci dans une courte vidéo publiée sur les réseaux, il a précisé, “il y a beaucoup de bons rappeurs, des génies… mais le rap sale, c’est nous ! Château Noir, produit et réalisé intégralement par Therapy (…) seuls dans le Bunker comme d’hab !” a-t-il déclaré, de quoi susciter encore un peu plus l’engouement du public avant ce vendredi pour découvrir l’album sur toutes les plateformes de streaming.