Youssoupha : La Fouine lui a mis le plus gros pression de sa carrière, il réagit

Vendredi dernier Youssoupha a marqué son grand retour dans les bacs avec le projet Neptune Terminus, à cette occasion le rappeur français a accordé une interview à Mehdi Maizi pour son émission Le Code pour parler de son nouvel album tout en révélant lors de cet entretien quel est le rappeur lui ayant mis le plus gros coup de pression dans sa carrière, La Fouine.

L’auteur du single Astronaute a répondu aux différentes questions du journaliste spécialisé dans le rap français au sujet de sa carrière, la réalisation de son nouvel album et bien d’autres thématiques tout en confiant une anecdote concernant l’enregistrement de ses deux featurings avec La Fouine sur les morceaux “Paname Boss” et “Il se passe quelque chose”. “On avait posé “Paname Boss”, de l’album de La Fouine. Et il y avait du beau monde. Il y avait Eddy, il y avait Niro, des gros rappeurs. Il y avait Sniper. Et donc je m’étais vraiment donné de fou pour sortir un gros couplet et tout. Ça avait bien pris à l’époque.”, a-t-il expliqué.

Youssoupha s’est ensuite exprimé sur la seconde collaboration avec Laouni, “Et du coup, La Fouine, je crois dans le buzz de ce que j’avais fait sur ce couplet-là, il me dit “Ouais, vas-y, viens on fait un morceau que nous deux dans le même album !” Ça s’appelait “Il se passe quelque chose”. Et j’y suis allé, genre, un peu tranquille. Parce que La Fouine, voilà quoi, tu vois, il est tranquille et tout ça.” avant de conclure en lui adresse un message de respect, “Et en fait, il est dur comme rappeur ! En vrai, il est dur ! On peut dire ce qu’on veut, on peut penser ce qu’on veut. Le seul truc faux qu’on dit, c’est quand on dit “Ouais, La Fouine il ne sait pas rapper.” C’est faux de fou ! Il est fort de fou ! Et pourtant, j’en ai confronté des rappeurs , hein ! Mais là… Là, c’était… Il était est en feu et, ah ouais, je me suis senti en difficulté !“.

Une déclaration qui n’est pas passé inaperçue, La Fouine a réagi en lui apportant son soutien dans la story de son compte Instagram en partageant un extrait des propos de Youssoupha tout en le mentionnant avec des émojis “Force” avant de publier l’extrait vidéo de l’interview le concernant, le rappeur de Trappes vient également d’annoncer sur le réseau social que son nouvel album arrive bientôt.