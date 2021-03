Booba sort déjà de sa retraite pour un nouveau titre, “Daddy” avec SDM

Alors que Booba avait confirmé quelque temps avant la sortie d’Ultra que cet album sera bien le dernier de sa carrière de rappeur, il avait également laissé sous-entendre arrêter la musique en annonçant notamment sur les réseaux sociaux prendre sa retraite à la grande déception de ses fans mais finalement cette décision ne semble pas l’empêcher de continuer les collaborations avec des autres rappeurs.

En effet B2O avait expliqué lors d’une interview pour la promotion de son ultime album se laisser la possibilité de revenir pour éventuellement dévoiler de temps en temps un nouveau single ou bien encore avec des featurings. C’est cette dernière option qu’il déjà choisi en annonçant ce mercredi son invitation sur le premier album nommé “OCHO” de son protégé SDM qui sera disponible le 9 avril prochain.

Booba sera présent sur ce projet de SDM en featuring avec le morceau “Daddy”, les deux rappeurs ont d’ailleurs déjà tourné le clip de ce single dont quelques images ont fuité sur la toile la semaine dernière ainsi qu’un court extrait de cette troisième collaboration entre eux après les titres “La Zone” et “Bonne journée“. L’occasion pour Kopp de soutenir une nouvelle fois l’artiste signé sur son label 92i pour lui apporter plus de visibilité et sa force en posant sur ce morceau extrait de l’album “Ocho” dont le premier extrait se nomme “Van Damme” et sur lequel est également invité Bramsito avec le single “Game Over”.