Hatik alcoolique, il pouvait consommer plus de 1 litre de rhum par jour

En attendant de découvrir son featuring très avec attendu avec Wejdene sur la réédition de l’album “16” de la jeune chanteuse au mois d’avril prochain, Hatik poursuit la promotion de son premier album “Vague à l’âme” paru il y a deux semaines en enchainant les interviews avec les médias comme lors de son récent entretien pour le quotidien français Libération dans lequel le rappeur français s’est confié sur son passé d’alcoolique.

En effet le jeune artiste d’origine guyanaise a fait des étonnantes confidences sur sa vie avant d’être célèbre et d’accéder à la notoriété avec son premier rôle à la télévision dans la série “Validé” puis le succès de ses singles comme “Angela”, “J’ai rêvé d’être un grand artiste, mais j’ai jamais rêvé qu’on crie mon nom dans la rue ou au supermarché. Après les deux vont ensemble” a-t-il déclaré à ce sujet mais Hatik a connu des passages très difficiles avant cela avec entre autres son addiction aux boissons alcoolisées, à une certaine époque il allait jusqu’à boire plus de 1,5 litre de Rhum par jour mais heureusement cette période compliquée est désormais derrière lui et l’a aidé à grandir.

“Ce n’était pas la meilleure période de ma vie, ce n’était pas joyeux, je faisais des conneries. Ça n’allait pas à la maison avec mes parents, je n’avais pas de meuf” a révélé Hatik avant d’expliquer comment il a réussi à s’en sortir pour stopper cette consommation d’alcool avec l’aide de la religion suite à sa conversion à l’islam “Ça m’apaise, me donne des réponses. J’ai un rapport ultra-intime et tolérant sur la religion” a-t-il révélé sur sa façon d’échapper à cette spirale destructrice.