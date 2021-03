JVLIVS II : les ventes stratosphériques de SCH révélées et c’est historique

SCH au sommet du rap français et des chiffres énormes

Après plusieurs jours de nombreuses spéculations sur les estimations des ventes de l’album de SCH, les chiffres viennent de tomber avec un score monstrueux. Comme prévu depuis l’annonce des chiffres du démarrage en streaming des 24 heures premières heures de JVLIVS II, l’album est un véritable succès commercial, l’artiste Marseillais s’offre la première place du Top Album de la semaine publié par le Syndicat national de l’édition phonographique avec un cumul de 63 851 ventes.

Le S s’offre donc également le meilleur démarrage de l’année effaçant le précédent score établi au début du mois de Booba avec Ultra qui n’aura donc tenu que quelques semaines, ce nouveau record risque d’être très difficile à battre pour la concurrence avec un tel chiffre et devrait lui permettre d’obtenir rapidement la certification de disque de platine avec la moitié du chemin déjà effectué pour les 100 000 ventes.

Il entre son nom dans l’histoire

Dans les détails des ventes, le volume 2 de JVLIVS s’est écoulé à 17 161 copies dans le format physique (27%), 1 225 exemplaires en téléchargement (2%) et enfin le très gros score a été réalisé sur les plateformes de streaming avec 45 565 ventes (71%).

SCH réalise donc le meilleur démarrage de sa carrière en première semaine et le second meilleur démarrage d’un album rap depuis la réforme du streaming en 2019 derrière l’énorme carton de l’album « Deux frères » de PNL qui s’était écoulé à 113 214 ventes. L’artiste Marseillais s’affirme donc désormais une tête d’affiche du rap français et vient de franchir un nouveau cap avec cet opus dont le succès a été bien au dessus des attentes avant sa sortie.