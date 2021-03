Kaaris met tout le monde d’accord avec Château Noir, Twitter en feu !

Comme chaque vendredi la journée est marquée par des nombreuses sorties d’albums de rap français comme ce 26 mars les derniers projets d’Alonzo la mixtape “Capo dei Capi 2 et 3“, l’album “Spleen” du duo Djadja & Dinaz ou encore la réédition du dernier album de Kaaris “2.7.0” avec “Château Noir” comprenant 11 nouveaux morceaux.

Dans ce tout nouvel album, Riksa fait ainsi son retour aux bases plus énervé que jamais dans un projet très sombre le tout sans Zumba entièrement produit par les producteurs de Therapy Music avec qui il avait déjà travaillé sur le premier volet d’Or Noir en 2013. “Le rap sale, c’est nous” avait annoncé il y a quelques jours le Dozo avant la sortie de cet opus, une promesse tenue par l’artiste Sevranais qui a fait le buzz sur Twitter la nuit dernière suscitant des milliers de réactions des auditeurs sur le réseau social à la première écoute de “Château Noir”, son nom s’est même retrouvé en Top Tweet France.

Après les premiers retours positifs du single éponyme de l’album dont le clip cumule déjà plus de 3,5 millions de vues sur la plateforme vidéo Youtube, Kaaris nous présente donc ce vendredi la suite de “Château Noir” sans aucun featuring et sur des sonorités rappelant Or Noir qui avait à l’époque marqué les auditeurs et son son succès. Le retour de cette collaboration a été très appréciée par les auditeurs, le public a commenté en masse sur Twitter les différents morceaux extraits du projet avec notamment les single “Akrapovic” qui sort du lot et a mis tout le monde d’accord ou encore pour saluer la performance de Riska.

“Akrapovic de kaaris c’est une boucherie sans nom”, “Kaaris la ce soir il a montré qu’il peut être aussi fort qu’à l’époque ça fait vraiment plaisir”, “Kaaris x therapy c’est toujours incroyable”, “Kaaris c’est vraiment le roi de la trap française il le prouve a chaque nouveau projet, Château Noir la c’est déjà validé”, “Pegasse de Kaaris elle est méchante”, peut-on notamment lire dans les réactions des internautes sur Twitter donc vous pouvez découvrir un best-of ci dessous.

