6ix9ine dépense une somme folle pour des sacs Chanel à sa petite-amie

6ix9ine s’était vanté d’être sorti de prison avec plus de 20 millions de dollars et depuis sa libération le rappeur américain n’hésite pas à dépenser sans compter tout affichant fièrement sa fortune sur les réseaux sociaux comme dernièrement avec une chaine à 1 million de dollars ou encore en présentation son impressionnant garage à voiture de luxe.

Malgré le flop de son dernier album, 6ix9ine continue de mener la grande vie et l’affiche ouvertement sur la toile tout en faisant le buzz dans le mauvais ou le bon comme récemment après son altercation avec Meek Mill ou encore manquant de respect au rappeur décédé Nipsey Hussle pour faire à nouveau parler de lui dans les médias, le sulfureux rappeur vient encore de trouver une idée pour faire parler en affichant publiquement ses dépense extravagantes.

Aves ses millions empochés, 6ix9ine dépense énormément et souhaite visiblement le faire savoir à tout le monde comme l’atteste sa dernière vidéo publiée sur Instagram en affichant les luxueux cadeaux qu’il a décidé d’offrir à nouvelle petit amie. Tekashi 69 a posté une photo avec une magnifique voiture ainsi que plusieurs sachets floqués Chanel et un bouquet de fleurs, des présents pour sa chérie qu’il a mentionné dans publication tout affichant une image de la facture des sacs de la marque Chanel avec un total de 51 715 dollars, “Tu pourrais avoir le plus gros sac Chanel du magasin si tu le veux” a-t-il ajouté légende, de quoi ravir sa dulcinée.