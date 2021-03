L’instagrameur Kuntakinte viré d’Instagram à cause de Booba qui révèle son identité

Décidément Booba a vraiment des dossiers tout le monde, après avoir dévoilé le dernier album de sa carrière avec Ultra, Kopp sévit de nouveau sur Instagram via le compte de La Piraterie et il ne semble visiblement pas prêt d’arrêter les clashs avec comme cible aujourd’hui l’instagrameur du nom de “Kuntakinte” qui révèle fréquemment des affaires compromettantes sur les rappeurs français.

Depuis plusieurs années l’instagrameur Kuntakinte suivi par un peu plus de 70 000 abonnés sur Instagram balance des dossiers sur le rap français tout en ayant réussi à préserver son anonymat sur le réseau social. Le compte n’hésite pas à souvent partager des informations polémiques sur les rappeurs comme des conversations ou des messages privés mais ce dernier vient de se faire suspendre son compte, Booba a profité de l’occasion pour le démasquer et semble bien être à l’origine de se bannissement.

Visiblement aidé par sa grande communauté de fans, Booba a dévoilé l’identité de Kuntakinte, il a d’abord partagé des stories sur le compte Instagram de La Piraterie en le mentionnant avec le message de mis en garde “@kuntakinte840 prépare ton paquetage” avant de relayer un message vocal dans lequel l’instagrameur parle du fait de rester anonyme ainsi que le commentaire, ““kuntakinte840” L’anonyquoi? On a tout coco. T’es costaud pour un geek lâche qui se cache derrière insta. Quand tu vas tomber on va l’entendre dans tout le quartier badaboum. Ça a été dur de te démasquer j’vais pas te mentir. On a ta tête plein d’audios j’suis trop content j’vis ma meilleur vie. T’as des projets avec Sony aussi? Ahhh d’accord. À très vite Kurtis. #lanonymatcétaitmieuxavant #LPNJF 🏴‍☠️ Et enlève tout c’qui nous concerne de ta page. Ça vaut mieux” avant de dévoiler publiquement son identité.

Booba a publié des photos de Kuntakinte sur Twitter avec la légende “Marc Mamadou de Stains A.K.A Kunta Kinté” qui serait un rappeur du nom de Mayeurs tout en ajoutant sur Instagram, “Donc voici l’histoire de “KUNTAKINTE840” rappeur raté qui a basculé dans la haine et qui depuis des années dans l’anonymat trouve un malin plaisir à leaker blasphémer accuser afficher tout le game caché comme un lâche derrière son instagram. Maintenant on sait qui tu es. On t’avais prévenu Mamadou!!! La piraterie gagne toujours à la fin. #badaboum #celaditrespect 🙏🏾 Tous ceux qui ont été victime de ce rat d’égoût n’hésitez pas à faire tourner l’info merci.”

Le compte Instagram de Kuntakinte a disparu du réseau social ce vendredi, “Je n’ai plus acvcès à mes deux uniques comptes instagram ( kuntakinte840 & kuntakinte842 ) depuis cette nuit… Mais bon je vais tout faire pour les récupérer dans les plus brefs délais. Tous les comptes qui prétendent être moi sont des comptes fakes ! A bientôt les amis #celaditrespect” a-t-il expliqué sur son compte Snapchat suite à cette sanction qui semble donc bien avoir été causée par Booba et les nombreux signalements de ses fans alors que ce dernier vient également de s’en prend à Pierre Ménès suite à son accusation d’agressions sexuelles.

