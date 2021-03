Maes s’en prend sévèrement à l’influenceur KuntaKinte

Alors que Maes est présent dans le nouveau clip de Benab intitulé “Andale” qui a été dévoilé cette semaine, un single extrait de l’album “Au clair de la rue part 1” de ce dernier, un visuel mis en scène dans une ambiance cow boy par les deux rappeurs sevranais, l’interprète du tube Madrina vient de réagir à l’affaire KuntaKinte.

En effet l’influenceur KuntaKinte connu sur les réseaux pour révéler fréquemment des dossiers croustillants sur les rappeurs français vient de se faire supprimer ce vendredi son compte Instagram, suite à cette sanction Booba a exprimé dans la foulée sa satisfaction avant de menacer de révéler l’identité de la personne aux commandes du profil puis de finalement tout balancer ce samedi en annonçant qu’il s’agit d’un rappeur surnommé Mayeurs, ce qui a également fait réagir Maes.

KuntaKinte ne semble pas être très apprécié des rappeurs français en raison de ses révélations sur le milieu du rap game et c’est sans doute pour cela que son compte a été bloqué par le réseau social suite à des nombreux signalements. Suite à cette sanction, Booba a même posté des photos de l’individu qui dirige ce compte après avoir réussi à l’identifier pour s’en prendre à lui sur Twitter. Maes a ensuite publié un message dans une story pour s’adresse directement à KuntaKinte tout en révélant son vrai nom et son métier, vendeur chez Carrefour, “Kuntakinte.840 Merci pour tout” a-t-il commenté sur un ton ironique puis d’afficher une photo de ce dernier plus jeune avec la légende “Young Kunta, Glow Down” et en le mentionnant avec son nouveau profil.

Le rappeur de Sevran a ensuite poursuivi avec une capture d’écran d’un commentaire provenant d’un internaute, “Vous voulez savoir qui est Kunta ? Tapez Mayeurs sur Youtube… en faite c’est un rappeur qui a pas percé et qui du coup essaie de faire le plus chier possible ceux qui ont percé.” tout en ajoutant la légende “Wallah tu pues ta grand mère, mayeurs” en s’adressant directement à KuntaKinte qui semble avoir créé un nouveau compte sur le réseau social en expliquant avoir été signalé par des internautes faisant bannir son précédent compte et il a également répondu à Maes en annonçant que dorénavant il n’aura plus aucune limite.