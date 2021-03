Youssoupha : les ventes de son dernier album sont tombées

Le nouvel album de Youssoupha, Neptune Terminus est disponible depuis une semaine et les chiffres des ventes pour la première semaine d’exploitation viennent d’être annoncés, le projet a réalisé un score de 5 752 ventes en 7 jours avec dans les détails, 3 053 ventes pour le format physique, 274 pour en téléchargement et enfin 2 419 ventes avec les streams. Son précédent album “Polaroïd Expérience” paru en 2018 avait réalisé un démarrage légèrement supérieur avec un peu plus de 7000 ventes en une semaine.

Révélé dans les années 2000, couronné de succès dans les années 2010 et toujours présent dans les années 2020, Youssoupha marqué a son grand retour avec cet album, c’est un concept, c’est son histoire, celle de l’élévation de soi, celle de porter ses rêves et de n’avoir comme limite que le ciel, l’espace. Il y a quelques chose d’expansif dans les mélodies, dans leur pluralité et leur modernité. Ses textes forts, empreints de sens, restent le squelette qui unifie le tout.

Dans Polaroid Expérience, Youssoupha a restreint le cercle, il s’est retrouvé, a scandé son changement de vie : il est revenu à l’essentiel, lui, sa musique et son public. Neptune Terminus, c’est une justesse, une qualité de son, de mots et d’images pour lesquels il s’est entouré de Dinos, Lefa, Josman et Gaël Faye.