Booba accuse Kaaris d’avoir trompé sa femme et balance un dossier compromettant

Les tensions s’étaient un peu apaisées entre Kaaris et Booba après l’annulation du combat dans l’octogone en 2019 mais les hostilités ont reprise entre les deux rappeurs français qui poursuivent les clashs sur les réseaux ou en musique, B2O vient de balancer un gros dossier concernant la vie privée de Riska.

Kaaris vient de dévoiler son nouvel album, de passage sur la radio Skyrock ce vendredi, il s’est imaginé faire du sale à Booba en garde à vue s’il était policier en réponse à une question de l’animateur, Kopp n’a pas fait de commentaire sur cette séquence mais vient de lancer des accusations à l’encontre du rappeur de Sevran qui aurait selon lui une maîtresse en dévoilant des photos pour appuyer ses propos.

En effet sur Instagram via le compte La Piraterie, le Duc a balancé un gros dossier contre le Dozo l’accusant d’avoir trompé sa femme tout en dévoilant des clichés de la supposée maîtresse avec qui ce dernier aurait actuellement une liaison, “Nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris, qui a enceinté une autre demoiselle, comme nous Armand, tu l’as défendu pendant toute la guerre et pourtant…En te souhaitant un avenir meilleur. Force!” commenté-t-il dans une première story.

Le Duc de Boulogne a ensuite publié une seconde story avec le cliché d’une jeune femme et un message pour s’amuser de la ressemble entre les deux femmes , “Il a pris la même en plus du jeune, quelle audace ! Presque un coup de maître. Elle vend ses slips sur le net pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est terminée.Il lui a fait tout retirer, mais évidemment, la piraterie avait déjà archivé” avant de poursuivre avec des autres photos et d’insinuer que Riska est un traître affichant l’une des ses anciennes déclarations dans laquelle il explique être avec sa compagne depuis 2006 et avoir toujours été fidèle.

En pleine promotion de son dernier opus Château Noir, Kaaris n’a pas répondu aux déclarations de B2O préférant parler de la musique et présenter cet album qui a déjà eu des très bons retours de la part des auditeurs sur Twitter à sa sortie se retrouvant dans le top des tendances.