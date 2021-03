Alonzo milliardaire grâce à Youtube

Alors qu’il vient tout juste de dévoiler deux nouvelles mixtape avec volume 2 et 3 de Capo Dei Capi vendredi dernier, Alonzo vient de franchir un nouveau cap dans sa carrière en solo grâce à son dernier clip “La Seleção” en featuring ses deux acolytes marseillais Jul et Naps.

Après avor fait ses débuts dans le rap dans les 2000 avec le succès en compagnie de son groupe les Psy4 De La Rime avec Soprano et Vincenzo, 20 ans après, Alonzo est toujours présent dans le paysage du rap français mais en solo et reste très actif comme le prouve son nouveau projet sorti vendredi dernier Capo Dei Capi, une double mixtape très attendu par le public du rappeur Marseillais avec des nombreux invités tel que SCH, Bosh, ​DA Uzi, Jul, Soolking ou encore Naps.

A l’occasion de la sortie de projet Alonzo a dévoilé le clip du single “La Seleção” qui a rapidement dépassé le million de vues sur Youtube lui permettant de réaliser un petit exploit en atteignant le cap du milliard de vues sur la plateforme d’hébergement des vidéos et donc le rejoindre le club très fermé des rappeurs français milliardaire en vues sur Youtube. Un score établi notamment avec le succès des clips “Papa allo” (133 millions de vues) et “Binta” (106 millions de vues) ou encore “Oblah” avec MHD et Nyda (96 millions de vues). Une belle performance pour le rappeur Marseillais devenu une figure incontournable du rap français et une icône de la cité phocéenne.

Quelques avant la sortie de sa nouvelle mixtape Alonzo avait d’ailleurs accordé à Mehdi Maïzi dans Le Code sur Apple Music dans il s’est exprimé sur l’évolution de sa carrière solo, “J’ai eu un succès d’estime sur mes deux premiers disques. Ils n’ont pas rencontré le succès commercial, parce que je pense que j’étais éparpillé. À moi seul, je voulais faire ce que je faisais avec mon groupe. Et c’était compliqué. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, “Kassim, tu occupais un poste dans les Psy 4 de la Rime, on t’aimait pour ça ! Fais-ça !”La rue, le quartier, c’est ça ! C’est, comme je le dis à chaque fois, “Le Son des Bandits”, première phrase c’est : “Braquage vocal, à visage découvert”.” avait-il déclaré avant d’ajouter, “C’est le premier single, avec quoi la France nous découvre. Alors, bien sûr, je pense savoir écrire. J’ai de la profondeur sur certains titres. Mais on m’a connu “rue”. Donc, comme tu disais, en 2010, je me suis dit, “Kassim, fais ce que tu sais faire de mieux”. Et je t’avoue que l’album “Règlement de Comptes”, que j’appelle l’album de la revanche. Il a été facile à faire.”