Booba détruit l’influenceuse Polska

Au mois de février dernier Booba a été interpellé par l’influenceuse du nom de Polska d’origine Polonaise qui s’en était pris à lui, le rappeur français exilé à Miami s’en était amusé en réagissant avec une vidéo de son fils pour se moquer d’elle qui avait fait le buzz sur les réseaux à l’époque, B2O vient de récidiver.

Peu de temps avant la parution d’Ultra, B2O s’était lancé d’un clash improbable avec Polska, pris à partie par cette dernière qui s’est fait connaître sur les réseaux avec ses vidéos et ou encore sur OnlyFans, elle avait affirmé avoir aperçu l’interprète de “Mona Lisa” faisant des doigts d’honneur sur le passage d’un morceau dans lequel son nom est cité, de quoi l’énerver. La réaction de Booba n’avait pas tardé avec son fils, Omar déclarant dans une vidéo, “Polska, tu es moche” sous les fous rires de son père en train de filmer la scène avant de la diffuser sur la toile.

Le Duc de Boulogne a fait son retour sur Instagram depuis quelques jours et il sévit via le compte La Piraterie, après Kaaris et Pierre Ménès ciblés ces derniers jours, c’est Polska qui a fait les frais des attaques du rappeur de 44 ans le week-end dernier s’attaquant à la jeune femme dans plusieurs stories en postant tout d’abord une conversation de l’influenceuse avec un transporteur dans laquelle elle souhaite avoir gratuitement un van sur la région Parisienne, “Désolé, nous ne donnons pas de followers à manger à nos enfants” a répondu la société, ce qui a bien amusé B2O, “Quand ton seul talent c’est d’avoir des gros se*ns énormes et d’insulter les enfants et d’être une pince“ a-t-il écrit en légende de la publication pour dénoncer le fait qu’elle n’a aucun talent.

Booba a ensuite publié une série de photos avec également une capture d’écran d’un tweet à son sujet et Polska avec le message, “Imagine t’as 20 piges et t’as un OnlyFan, tu postes ton c*l sur Instagram toute la journée et tu insultes des enfants pour après critiquer un mec qui a 26 ans de carrière, c’est à dire plus que ton âge avec beaucoup de classiques. Soit digne” avec la réponse de celle-ci à l’internaute, “Imagine t’as 60 ans tu annonces le dernier album d’une longue carrière tu vas sucer tous les plateaux de télé tu clash tout le monde pour exister même pas faire des ventes de ouf ptdr booba el finito je pense t’as d’autres préoccupations que moi en ce moment non?” le tout en mentionnant cette dernière avant de poursuivre en s’amusant de son physique pour se moquer d’elle avec notamment un gros plan de ses doigts de pied.