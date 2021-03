Lil Nas X fait scandale avec sa paire de Nike contenant du sang humain

En fin de semaine dernière Lil Nas X a sorti son titre le plus personnel et introspectif à ce jour avec “MONTERO (Call Me By Your Name)”, alors que le rappeur américain avait déjà choqué avec le visuel du morceau pour son twerk sur satan à la fin de la vidéo, il est allé encore plus en présentant une paire de basket Nike avec du vrai sang humain.

Le nouveau titre de Lil Nas X a été produit par Take a DayTrip, Omer Fedi et Roy Enzo et est un récit honnête, vulnérable, mais confiant ce qu’est devenu Montero. Le single est un hommage au film primé du même nom et pose la question suivante : aimez-vous vraiment votre prochain comme vous-même, au point de l’appeler par votre propre nom. A cette occasion l’artiste a également dévoilé sa collaboration avec Nike pour sortir une édition limitée à 666 exemplaires d’une paire de baskets au prix 1018 dollars qui contient dans sa semelle du véritable sang humain ce qui a encore provoqué l’incompréhension totale du public sur l’origine du sang se trouvant dans cette chaussure nommée “Satan Shoes”. Nike de son côté a expliqué ne pas avoir approuvé cette démarche de l’artiste pour éviter d’être impliqué dans cette polémique sur ce modèle créée en collaboration avec le collectif artistique MSCHF.

Basé sur un concept imaginé par Lil Nas X lui-même, le clip qui accompagne “MONTERO (Call Me By Your Name)” est rempli de références bibliques et de clins d’œil à la mythologie grecque, tout en offrant son histoire personnelle de tentation, de jugement, et d’acceptation de la pleine puissance de sa se*ualité. La vidéo a été co-réalisée par LNX avec Tanu Muino et produite par UnderWonder Content avec des effets visuels de Mathematic.

Dans ce clip l’histoire s’ouvre sur un luxuriant jardin d’Eden où Nas introduit pour la première fois le thème de la dualité, qui se retrouve tout au long de la vidéo. Il joue le rôle d’Adam ainsi que celui du serpent qui le tente pour qu’il cède aux désirs charnels qu’il lui était interdit d’explorer, et nous voyons les deux fusionner et ne faire qu’un. Après un clin d’œil au symposium de Platon sur l’arbre de vie, Nas, enchaîné, se retrouve le jour de son exécution dans le Colisée, où il est entouré de différentes versions de lui-même et reçoit leur jugement.

Une fois exécuté, il monte au ciel pour être ensuite redescendu en enfer où il exploite sa sexualité pour séduire le diable et lui ôter son pouvoir de force maléfique – et démanteler le trône du jugement et de la punition qui a empêché beaucoup d’entre nous de s’épanouir par peur.

🔥Le rappeur Satanique Lil Nas X en collaboration avec Nike présentent la nouvelle paire de basket “Satan Shoes” qui sortira le 29/03/2021 :

-666 premières personnes auront une paires, numérotées individuellement

-Les semelles des basket contiennent du vrai sang humain

-Prix1018