PNL en feat avec SCH ? Le S donne la meilleure des réponses !

SCH a tout explosé avec son nouvel album JVLIVS II en réalisant le meilleur démarrage en première semaine de l’année devant Booba avec plus de 60 000 ventes, il devrait rapidement obtenir un nouveau disque de platine mais en a ttendant, le S poursuit la promotion de cet opus et s’est récemment exprimé au sujet de PNL en comparant le groupe à Daft Punk.

Après sa superbe performance commerciale avec son nouvel opus, SCH continue d’enchainer les interviews promotionnelles pour présenter son projet, il y a quelques jours le rappeur Marseillais était de passage sur la radio Swigg et a donné son avis sur groupe formé par les deux frères Ademo et NOS qui ont toujours le record du disque d’or le plus rapide en France dans l’histoire du streaming avec “Deux Frères” en 2019.

Même si le S s’est rapproché de l’exploit de PNL mais il n’a pas réussi à battre ce record obtenant son nouveau disque d’or avec JVLIVS II en 4 jours. Lors de son passage au micro de Swigg Radio, il s’est exprimé sur la possibilité de faire un jour une collaboration avec Ademo et NOS, “SCH juste une petite question à quand un duo avec PNL ? Ca serait mon kiff suprême” a questionné un auditeur, “Ah ouaiiiis PNL il collabore pas PNL, ils sont dans leurs… c’est que la F… Après moi je trouve qu’aujourd’hui si je vois PNL faire du featuring je me dirais que “ça casse un truc” tu vois ? Ils ont tellement bien conduit leur image jusqu’à maintenant en vrai ça serait bizarre.” a réagi Julien Schwarzer de son vrai nom.

En effet la ligne de conduite de PNL depuis le début de leur carrière est de n’accorder aucun interview et aucun featuring faisant quelques exceptions en sol avec les artistes avec qui ils sont proches comme par exemple le groupe DTF, “Ils ont leurs petites équipes et tout avec les membres de leur team ouais pourquoi pas après moi je les vois pas.. ça casse le charme tu vois. C’est les Daft Punk du rap, tu peux pas collaborer avec PNL“ a-t-il conclu en faisant une comparaison très élogieuse pour les deux rappeurs originaires de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes.