Dinor déclare son amour à Tootatis

De retour sur les terrains de football après avoir sorti en début d’année son deuxième album avec “Ronaldinor“, Dinor n’oublie pas le rap et vient de lâcher un freestyle inédit sur les réseaux dans lequel le rappeur/footballeur déclare sa flamme à l’influenceuse Tootatis.

Après avoir récemment exprimé tout le bien qu’il pense de Shay lors d’une interview, “Je suis amoureux de Shay moi. Si je la vois, je lui dis ‘est-ce que je peux te faire un bisou’ et je demande même pas de photos. Je demande un bisou et je pars. Je l’embrasse… mais Astrid aussi hein” avait-il déclaré en réponse sur un crush amoureux avec la rappeuse Belge ou encore fait part de son amour pour l’influenceuse Paola Locatelli suivie par plus de 1,6 million d’internautes sur Instagram en faisant une reprise du single “Lettre à une femme” de Ninho, Dinor semble désormais avoir trouvé l’amour et a décidé de le faire savoir en musique.

Celui qui s’est fait connaître avec ses fameux freestyles dans une laverie vient de dévoiler un freestyle dédié à l’influenceuse Tootatis en posant sur le morceau “So Sick” de Ne-Yo, “Elle m’a donné son coeur, j’sais pas si j’le mérite. Je n’ai pas le droit à l’erreur. La noche j’suis avec elle, la journée j’suis dans mon binks. J’la rhabille en Gucci, j’la ramène en merco benz. Des sorties en fefe. Ma chérie, il n’y a que deux places. Tu seras la reine du château, tu feras de moi ton prince” lâche dans ce couplet inédit Dinor qui poursuit également actuellement sa carrière de joueur de football dans le club de Sassuolo évoluant en Serie A.