Mike Tyson débourserait 400 000 $ pour ses pigeons chaque mois

En plus de la boxe et de la weed, Mike Tyson a une autre passion assez insolite, les pigeons, depuis sa jeunesse le célèbre boxeur américain a une adoration pour les volatiles et n’hésite pas à dépenser une fortune pour s’occuper d’eux.

Mike Tyson a marqué l’histoire de la boxe avec son parcours sportif hors du commun et les mémoires du public par son comportement à la fois sur et en dehors des rings qui ont fait sa légende dans le monde sportif, depuis les débuts de sa carrière il a toujours été un passionné par les pigeons. En effet depuis tout petit, le boxeur est colombophile après avoir trouvé dès l’âge de neuf ans refuge dans un élevage de pigeons ce qui va le marquer pour toute sa vie.

“J’avais volé de l’argent et acheté un tas de pigeons. Je possédais environ une centaine de pigeons. À ce moment-là, ils coûtaient environ 1 €. J’avais deux boîtes géantes de pigeons. Je ne pouvais même pas les porter, je les traînais. Je faisais le beau.” avait-il confié à ce sujet dans une interview il y a quelques années avant d’ajouter, “J’ai montré mes pigeons à quelqu’un, et il s’est ramené avec un tas d’enfants et il a essayé de me les voler. Un des enfants a planqué un pigeon dans sa chemise et s’est enfui. Je l’ai vu. Je lui ai demandé de me rendre mon oiseau. Il ne voulait pas me le rendre. Mon ami m’a dit : « Mike, bats-toi contre lui » et j’ai commencé à lui mettre des coups. Je ne l’ai pas assommé, je l’ai touché plus de fois qu’il ne m’a touché, donc je suppose que j’ai gagné. Je lui ai mis des coups très maladroits. Mon style était à chier. J’avais l’habitude de regarder mon pote faire du shadow boxing, donc je sautillais, je faisais le pro. Quand j’ai assommé ce gamin, tout le monde a applaudi”. Ayant fait fortune avec sa carrière de boxeur et ses différents investissements comme dans le business de la weed, Mike Tyson peu dépenser sans compter, il débourserait près 400 000 dollars par mois pour sa collection bien-aimée de pigeons à entretenir. .