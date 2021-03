SCH apprécie Angèle, un possible feat met le feu à la toile

SCH valide un feat avec Angèle, la toile s’enflamme

Après le démarrage phénoménal de son album JVLIVS II qui vient désormais de dépasser les 70 000 ventes et se dirige vers le disque de platine, SCH vient d’ouvrir la porte à une possible collaboration à venir avec Angèle à l’avenir ce qui a rapidement suscité des nombreuses réactions auprès des fans des deux communautés.

Plus d’une année d’absence en solo comblée par l’énorme succès de son couplet sur le titre “Bande Organisée” qui a fait un véritable carton en 2020, “‘Oui ma gâtée’ a été un tournant. Je n’avais pas à me plaindre avant ‘Bande organisée’, je faisais mes disques de platine à chaque album mais il y a eu un avant et un après. Maintenant tout le monde m’en parle. Les joueurs de l’OM l’ont repris après la victoire sur le PSG l’année dernière. J’ai le sentiment que l’on nous a même volé l’expression. Cette chanson est entrée dans la culture populaire. C’est fou, surtout pendant cette année 2020 plutôt morose…” avait-il d’ailleurs confié lors d’une interview pour Le Parisien sur ce tube extrait de la compilation “13’Organisée” réalisée par Jul, SCH n’a pas manqué son retour, son nouvel album est déjà une réussite commerciale.

La connexion entre les deux artistes agite déjà les fans

Déjà certifié Disque D’Or avec JVLIVS II, SCH continue de présenter le projet aux médias, il y a quelques jours le S était de passage dans l’émission “Kevin Razy Morning Swigg” sur la radio Swigg pour parler de cet opus et répondre aux questions des auditeurs au sujet des possibles collaborations à venir. Le rappeur Marseillais a révélé souhaiter vouloir travailler avec une artiste féminine en donnant les noms de Poupie, Shay et Angèle. C’est le possible featuring avec cette dernière qui a suscité le plus d’engouement du public sur les réseaux comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous.

Sch Angèle c’est une masterclass assurée — NªLyS (@nalys0) March 24, 2021

Le monde si le feat SCH x Angèle était disponible https://t.co/CF5PVBaM8I pic.twitter.com/AT7GOWYyFu — ĸυroѕaĸι ⁶₆⁷ (@Vinzz_____) March 24, 2021

Tous les rappeurs aiment bien Angèle Roméo Elvis il doit trop avoir les nerfs — SamyXx83 (@samyxx8313) March 24, 2021

“papa serait fier de moi je suis ni flic ni pd” pas sur que ça la chauffe la belge — Zero (@chat_parle) March 24, 2021

Angèle elle a fait plus de feat avec des rappeurs que son propre frère qui est rappeur pic.twitter.com/8h3ADCVXTm — ★彡彡 _SooLoow_ ミミ★ (@SkyvanOne) March 24, 2021

🚨SCH à propos de possibles futurs collaborations : « Pourquoi pas avec Angèle ou Shay, elles ont des bons délires » pic.twitter.com/JTzoGbkPBy — RAPLUME (@raplume) March 24, 2021

Shay et Angèle en TT juste car SCH a dit vouloir feat avec, vous vous rendez compte de son influence actuelle 😭 pic.twitter.com/qQj56Kz4D5 — judi 🏴‍☠️ (@awendsv) March 24, 2021