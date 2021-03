Polska méchamment ridiculisée sur son physique par Booba, elle réplique !

Alors que Booba est en clash avec des nombreux rappeurs français comme Rohff, Kaaris, La Fouine ou encore Gims, le rappeur de 44 ans n’hésite pas à également tacler des personnalités ou des influenceurs qu’il n’apprécie pas comme récemment avec une jeune femme nommée Polska qui en a fait les frais.

En plus de la musique Booba a une véritable passion pour les trolls sur les réseaux et n’a jamais sa langue dans la poche pour donner son avis sur ce qui ne lui plait pas, il y a quelques semaines le DUC s’en est pris à l’influenceuse surnommée Polska, l’affaire avait débuté lorsque le rappeur français exilé aux Etats Unis s’est filmé sur les réseaux en train de s’ambiancer sur un single de son compère Bramsito avec qui il a collaboré à plusieurs reprises.

Dans le titre en question une phrase cible la jeune femme qui a fait savoir son mécontentement, par la suite Kopp s’en est amusé en diffusant une vidéo de son fils Omar en train de se moquer d’elle, le jeune garçon déclare dans la séquence que cette dernière est moche. La scène avait fait le buzz sur la toile avant que B2O n’en remette une couche le week-end dernier via le compte Instagram La Piraterie.

“Quand ton seul talent est d’avoir de gros se*ns et d’insulter les enfants et d’être une pince” a commenté Booba en publiant un screen d’une conversation entre un Polska et un service de location de véhicules pour louer un VTC avant d’afficher les pieds de l’influenceuse pour la ridiculiser sur son physique. Elle a donc décidé de répliquer avec un montage photo d’un bébé en train de prendre le feu et l’artiste occupé à clasher devant son ordinateur pendant ce temps ainsi que la légende “Attend je dois clasher Polksa“ avant de poster un cliché de son pied avec le message “La story de Booba est aussi longue que mon iep” pour s’amuser du rappeur qui n’a pas répondu.