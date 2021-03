Swagg Man écope de 5 ans de prison ferme pour escroquerie

La sentence est tombée pour Swagg Man, l’ancien rappeur français qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux il y a un peu plus de dix ans est en détention depuis le mois de juillet de 2019 en Tunisie vient d’être condamné par la justice à une peine de 5 ans de prison ferme ainsi qu’une amende d’un montant de 100 000 dinars soit 30 000 euros.

En 2014, Swagg Man avait présenté son tout premier album de rap nommé “Swagg Man Posey” avec les extraits “Billey”, “Ma Bentley” et “Savent-ils” qui cumule tous des millions de vues sur Youtube, avant de sortir un second projet en 2015 intitulé “MST6” mais lors de l’été 2019, le rappeur français avait disparu depuis plusieurs mois des réseaux sur lesquels il était pourtant très actif.

Swagg Man connu également pour son fameux tatouage Louis Vuitton sur le crâne exhibait ouvertement sa richesse sur ses photos ou ses vidéos via Instagram affichant ouvertement son mode de vie très clinquant, vivant dans le luxe. Il avait en réalité mis en place une énorme arnaque, accusé par la justice d’escroquerie et blanchiment d’argent, l’artiste avait été place en détention au mois de juillet 2019 et avait annoncé la nouvelle à l’époque au public dans une long message posté sur Facebook.

En effet à l’été 2019, le rappeur originaire de Nice soupçonné d’avoir fait des virements suspects de plus de cinq millions d’euros depuis la Suisse vers son compte en banque avait été arrêté par la police en Tunisie. La justice l’accusait d’avoir escroqué des fans en ayant fait des nombreuses victimes de ses agissements, plusieurs plaintes à son encontre pour son implication dans une escroquerie financière ont été déposées dans différents pays, plus de 5 millions d’euros ont été saisis dans cette affaire. Il s’était défendu de vouloir faire construire un orphelinat ou encore un mosquée mais vient d’être jugé coupable dans cette affaire de blanchiment d’argent sous couvert de charity business alors qu’il est également depuis fin 2019 sous le coup d’un mandat d’arrêt de la justice française pour abus de confiance.